Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Βεζένκοφ - Μιλουτίνοφ νίκησαν Ντουμπάι και... απουσίες

Ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κυριάρχησαν στο ζωγραφιστό και βοήθησαν τον Ολυμπιακό να προσπεράσει το εμπόδιο της Ντουμπάι και των... απουσιών του.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Φρανκ Νιλικίνα: Θετικά δείγματα γραφής από τον Γάλλο γκαρντ και στις δύο πλευρές του παρκέ, με εξαίρεση τα σουτ μέσης απόστασης (1/5 δίποντα). Ο Νιλικίνα στο ντεμπούτο του στην Euroleague με τα «ερυθρόλευκα» είχε 7 πόντους, 3 ασίστ και «συμπαγή» αμυντική παρουσία σε 15'. Βαθμός: 6

Τάισον Ουόρντ: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη από τον Αμερικανό σμολ φόργουορντ. Σε 22' στο παρκέ μέτρησε 5 πόντους με 2/5 σουτ και 0/2 βολές και επιθετικά, ουσιαστικά, δεν ήταν απειλητικός. Από την άλλη, βέβαια, ήταν πολύ καλός αμυντικά και συνεπής στα ριμπάουντ (5ρ.). Βαθμός: 6

Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Αγωνίστηκε μόλις για 3'22'' στην τελική ευθεία και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Σέιμπεν Λι: Ανεβασμένος σε σύγκριση με τη «διαβολοβδομάδα» στην Ισπανία. Ήταν πιο δραστήριος και πήρε περισσότερες μπάλες στα χέρια του, με την απουσία των Ουόκαπ - Φουρνιέ, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 10 πόντους (2/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/4 βολές σε 25' στο παρκέ). Είχε και 3 ασίστ, ήταν και σταθερός στην άμυνα. Βαθμός: 7

Σάσα Βεζένκοφ: Σε μεγάλα κέφια ο ηγέτης του Ολυμπιακού, που έδωσε το σύνθημα από νωρίς και ξεχώρισε για ακόμα ένα βράδυ. Ο Βούλγαρος πάουερ φόργουορντ έφτασε ένα επιβλητικό double - double με 25 πόντους και 11 ριμπάουντ, έχοντας πολύ καλά ποσοστά (6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/6 βολές). Βαθμός: 9

Κώστας Παπανικολάου: Ο αρχηγός των Πειραιωτών έδωσε «ανάσες» στην άμυνα, ενώ σε 20' πρόλαβε να γίνει ο πρώτος δημιουργός των νικητών, μετρώντας 4 ασίστ. Από εκεί και πέρα, είχε 3 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, αλλά και 2 λάθη. Βαθμός: 5

Όμηρος Νετζήπογλου: Αγωνίστηκε για 7'44'' αλλά ήταν φανερά «τρακαρισμένος» από το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό. Προσπάθησε να παίξει επιθετική άμυνα, αλλά έδωσε δυο φάουλ στους αντιπάλους του, ενώ ήταν διστακτικός επιθετικά (0/1 δίποντο). Βαθμός: 4

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Στο πρώτο ημίχρονο πήρε τη μπαγκέτα από τα χέρια του Σάσα Βεζένκοφ και σημείωσε 10π. πριν την ανάπαυλα, για να βοηθήσει την ομάδα του Μπαρτζώκα να πάρει άνετο προβάδισμα. Στην επανάληψη δεν ήταν το ίδιο επιδραστικός, όμως συνολικά επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση (14 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα). Βαθμός: 7

Άλεκ Πίτερς: Έχασε... δικά του σουτ πίσω από τα 6,75μ. (0/3), δεν μπόρεσε να δώσει σταθερότητα με τα ριμπάουντ (1ρ.) και γενικότερα δεν κατάφερε να ξεχωρίσει (4π., 1ασ., 1κλ., 2λ.), σε ένα ματς που πήρε αρκετό χρόνο από τον Έλληνα προπονητή (19'24''). Βαθμός: 4

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Ακόμα μία κυρίαρχη εμφάνιση του Σέρβου σέντερ, που έχει μπει στη σεζόν με το πόδι κολλημένο στο γκάζι. Ήταν και πάλι «διπλός» με 13 πόντους και 11 ριμπάουντ και έκανε ό,τι ήθελε στο ζωγραφιστό, παρά το γεγονός ότι για ακόμα ένα βράδυ δεν ήταν μία από τις πρώτες επιλογές της ομάδας του επιθετικά. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, ο «Μίλου» ήταν αξιόπιστος όταν έπαιρνε τη μπάλα στη ρακέτα και έδωσε πολλά στην ομάδα του Μπαρτζώκα. Βαθμός: 8

Κώστας Αντετοκούνμπο: Λίγα πράγματα από τον Έλληνα σέντερ, που σε 6'10'' στη 2η περίοδο δεν μπόρεσε να... εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που πήρε. Είχε 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και τίποτα άλλο στη στατιστική του. Βαθμός: 4

Ντόντα Χολ: Ελαφρώς βελτιωμένος σε σχέση με τα ματς της Ισπανίας, αλλά και πάλι μακριά από τον «εκρηκτικό» Χολ που γνωρίσαμε στη Μονακό και τη Μπασκόνια. Είχε 5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ και επιθετικά δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά. Ωστόσο, αυτή τη φορά η άμυνά του ήταν... εκεί και ξεσήκωσε το ΣΕΦ (3κοψ.). Βαθμός: 5