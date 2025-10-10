Ο Βεζένκοφ έκανε εμφάνιση-ξέσπασμα με 25π-11ριμπ, η Ντουμπάι δεν προέβαλε αντίσταση και ο Ολυμπιακός πήρε μια άνετη νίκη με 86-67.

Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για τον Ολυμπιακό που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Ντουμπάι BC. Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν σοβαροί από νωρίς, επέβαλαν τον ρυθμό τους, κυρίως μέσω της άμυνας τους και έφτασαν εύκολα στην τελική επικράτηση, δίχως να απειληθούν ουσιαστικά στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.

Οι Πειραιώτες έδωσαν θετικό πρόσημο στο ρεκόρ (2-1) και μπαίνουν πλέον σε μια απαιτητική διαβολοβδομάδα, με ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ την ερχόμενη Κυριακή (12/10). Από την άλλη η Ντουμπάι έπεσε στο 1-2.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπορεί να μην εντυπωσιώσαν με την εμφανίση τους, μοίρασαν 16 ασίστ για 14 λάθη, χωρίς να σουτάρουν με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (8/22τρ.), ωστόσο με την άμυνα τους περιόρισαν την ομάδα του Γκόλεματς που αδυνατούσε να βρει λύσεις.

Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει τις MVP εμφανίσεις τη νέα σεζόν, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να μετρά 25 πόντους και 11 ριμπάουντ σε 23' συμμετοχής, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να κάνει double-double με 13 πόντους 11 ριμπάουντ. Νέα διψήφια εμφάνιση από τον Ντόρσεϊ με 14 πόντους, καλή παρουσία από τον Σέιμπεν Λι με 10 πόντους.

Από την αντίπερα όχθη η ομάδα από τα Εμιράτα τα περιμένε όλα από τον Ντουέιν Μπέικον, με τον Αμερικανό γκαρντ να μετρά 13 πόντους, με 6 ριμπαόυντ και 4 ασίστ. Πρώτος σκόρερ ο πρώην «ερυθρόλευκος» Πετρούσεφ (14π.), στους 10 πόντους σταμάτησαν Μπερτάνς και Καμπεγνκέλε.

Βρήκε ρυθμό ο Ολυμπιακός μέσω του Βεζένκοφ, κινητήριος μοχλός της Ντουμπάι ο Μπέικον

Με τον Νιλικίνα στον «άσο» εκκίνησε ο Ολυμπιακός την αναμέτρηση με τον Γάλλο γκαρντ να ανοίγει το σκορ με τρίποντο (3-0), με τον Μπέικον να απαντά με το ίδιο νόμισμα για το 3-3. Οι δυο ομάδες άνοιξαν τον ρυθμό, με την Ντουμπάι να τροφοδοτεί τον Καμπενγκέλε μέσα στην ρακέτα, με τον σέντερ από τον Καναδά να τελειώνει τις φάσεις (3/3δ. 6π.) για το 8-9 των φιλοξενουμένων. Ο Βεζένκοφ δεν άργησε να μπει στην εξίσωση του ματς (6π. 11-9 στο 5’), με τους «ερυθρόλευκους» να προσπαθούν να βρουν ρυθμό. O Nιλικίνα χρεώθηκε γρήγορα με δυο φάουλ με τον Λι να τον αντικαθιστά, σκοράροντας τους πρώτους του πόντους για το 15-13 των Πειραιωτών. Ο Ντόρσει βρήκε σκορ από μακριά για να δώσει στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αέρα 5π. (20-15), με τον Ολυμπιακό να «χτυπά» μέσα από την ρακέτα (6/9δ.) για το 22-16 στο φινάλε του δεκαλέπτου.

Έβγαλε ένταση ο Ολυμπιακός, ήλεγξε τον ρυθμό και πήρε διψήφιο προβάδισμα

Με γκολ-φάουλ του Ντόντα Χολ μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ ο Ντόρσεϊ με το δεύτερο δικό του σουτ από τα 6.75μ. έδωσε διψήφιο προβάδισμα στους «ερυθρολεύκους» (+13, 29-16).Η ομάδα από τα Εμιράτα έβγαλε αντίδραση μειώνοντας με με 6-0 σερί στο -7 (29-22 στο 13’), ωστόσο οι Πειραιώτες ήλεγχαν το παιχνίδι. Ο Πίτερς με την είσοδο του έδωσε σκορ (35-26 στο 15’), ο Πετρούσεφ απάντησε με 5 δικούς του, την στιγμή που ο Μιλουτίνοφ κέρδιζε συνεχόμενα φάουλ σκοράροντας από την γραμμή των βολών (+12, 41-29 στο 19’). Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο +12 (43-31), με τους Πειραιώτες να έχουν ένταση στην άμυνα τους, την ώρα που η Ντουμπάι ήταν άστοχη από μακριά (1/11τρ.).

Ασταμάτητοι Βεζένκοφ και Ολυμπιακός για το «ερυθρόλευκο» +20

Bεζένκοφ και Καμπενγκέλε στο διαμόρφωσαν το 46-33 στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να κάνει ένα προσωπικό σερί 7 πόντων για να εκτοξεύσει την διαφορά των «ερυθρολεύκων» στο +16 (53-37 στο 23’) για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν επιβάλει πλήρως τον ρυθμό τους, ο Βεζένκοφ έκανε «επιθετικό» πάρτι (22π.), με την διαφορά να εκτοξεύεται στο +20 (61-41) σε ένα ματς παράσταση για ένα ρόλο. Ο Ολυμπιακός χαλάρωσε αρκετά, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν σκορ από μακριά, μειώνοντας στο -12 (64-52 στο 28’), ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» δεν ανησύχησαν , κλείνοντας την 3η περίοδο στο +19 (71-52).

Άνετος και ωραίος ο Ολυμπιακός δεν απειλήθηκε από την Ντουμπάι φτάνοντας εύκολα στη νίκη

Ο Ολυμπιακός είχε βάλει σημαντικές βάσεις για να φτάσει στη νίκη και στο 2-1, με του Χολ και Λι να μεγαλώνουν την διαφορά στο +24 (76-52) στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου. Με την διαφορά να έχει εκτοξεύθει σε διψήφια επίπεδα οι δυο άμυνες είχαν χαλαρώσει αρκετά και ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακάτευε την τράπουλα, δοκιμάζοντας πρόσωπα και σχήματα. Ο Ουόρντ πέτυχε τους πρώτους του πόντους από τα 6.75μ., με τον Ολυμπιακό να διατηρεί την την διαφορά του σε ασφαλή επίπεδα (+24, 84-60 στο 37'). Τα τελευταία 3' ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες που είχε στην διάθεση του και το τελικό 86-67 αποτυπώνει πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 43-31, 71-52, 86-67.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης