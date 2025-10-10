Η Φενερμπαχτσέ επέστρεψε στην τέταρτη περίοδο, μετέτρεψε το ματς σε «θρίλερ», αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή και ο Ερυθρός Αστέρας με τρομερή εμφάνιση πανηγύρισε μεγάλο «διπλό» κόντρα στην πρωταθλήτρια (81-86).

Η Φενερμπαχτσέ υποδέχθηκε τον Ερυθρό Αστέρα για την 3η αγωνιστική της Euroleague, στην επιστροφή του Σκότι Ουίλμπεκιν στην 12άδα της τουρκικής ομάδας. Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι παρατάχθηκαν με υπηρεσιακό προπονητή τον Τόμισλαβ Τόμοβιτς, ο οποίος παλιότερα είχε φορέσει τη φανέλα του Πανιωνίου, μπήκαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και δεν σταμάτησαν ποτέ να έχουν τον έλεγχο του αγώνα.

Ο σερβικός σύλλογος διατήρησε σχεδόν σε όλο το ματς διαφορά κοντά στους 10 πόντους, αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο η τουρκική ομάδα επέστρεψε. Το σύνολο του Σαρούνς Γιασικεβίτσιους μετέτρεψε το ματς σε ντέρμπι αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την μεγάλη ανατροπή. Έτσι, ο Ερυθρός πανηγύρισε μεγάλο «διπλό» κόντρα στην πρωταθλήτρια (81-86) και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 1-2. Την ίδια ώρα, η Φενέρ έπεσε στο 1-2.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μονέκε με 20 πόντους, 12 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Μοτεγιούνας ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 πόντους και 6 ριμπάουντ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Χόρτον-Τάκερ με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ και ο Κόλσον με 19 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Καλό ξεκίνημα για τον Ερυθρό και προβάδισμα 8 πόντων

Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε καλύτερα στον αγώνα και με τους Μοτεγιούνας, Κάρτερ και Μονέκε προηγήθηκε με 2-10. Ο Χόρτον-Τάκερ με βολές μείωσε σε 4-10 και ο Μονέκε με νέο καλάθι ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους να καλέσει τάιμ άουτ (4-12). Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό, δεν επέτρεψαν στην τουρκική ομάδα να μειώσει και ο Ιζούντου με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα και με την συμπληρωματική βολή ανέβασε τη διαφορά στους 9 (10-19). Η Φενέρ κατάφερε να μειώσει τελικά κάτω από τους 9 με το καλάθι του Μέλι για το 16-23 και τελικά η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 17-25.

Δεν βρήκε απάντηση η Φενέρ, στο + 13 στα αποδυτήρια ο Ερυθρός

Ο Ντος Σάντος έφερε τον Ερυθρό στο +10 (17-27) αλλά ο Χόρτον-Τάκερ με τρίποντο μείωσε σε 20-27. Μετά το καλάθι του Νουόρα, ο Μπόλντγουιν κέρδισε έξυπνα το φάουλ σε τρίποντο αλλά ευστόχησε μόνο σε μία βολή για το 21-29. Η διαφορά συνέχισε να κινείται στα ίδια επίπεδα (6-10 πόντοι) αλλά με τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ και τον Κάρτερ ο Ερυθρός βρέθηκε στο +16 και ο Μπιμπέροβιτς με τρίποντο διαμόρφωσε το 30-43 του ημιχρόνου.

Σταθερά μπροστά ο Ερυθρός, δεν κατάφερε να επιστρέψει η Φενέρ

Με τους Γιάντουνεν και Χόρτο-Τάκερ η Φενερμπαχτσέ κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στους 8 (37-45), ωστόσο ο Ερυθρός συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και δε δυσκολεύτηκε να βρεθεί στο +11 (37-48). Οι φιλοξενούμενοι δεν επέτρεψαν στην Φενέρ να επιστρέψει στο ματς και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια κατάφεραν να διατηρήσουν τη διαφορά κοντά στους δέκα πόντους (43-53). Με το τρίποντο του Μαχμούτογλου η τουρκική ομάδα μείωσε σε 48-55 και ο Νταβίντοβατς διαμόρφωσε το 48-56 του τρίτου δεκαλέπτου.

Μεγάλο «διπλό» για τον Ερυθρό Αστέρα κόντρα στην πρωταθλήτρια

Με τους Νουόρα, Μοτεγιούνας και Μίλερ-ΜακΙντάιρ η διαφορά έφτασε τους 13 (48-61) και η Φενερμπαχτσέ είδε τον Χόρτον-Τάκερ με ένα προσωπικό 4-0 να την κρατάει ακόμα στο παιχνίδι (52-61). Μετά το τρίποντο του Κάρτερ, η Φενέρ με τους Χόρτον-Τάκερ, Κόλσον και Γιάντουνεν μείωσε σε 59-64, με τον Ερυθρό να βρίσκει σκορ με τη βολή του Νουόρα (59-65). Οι γηπεδούχοι συνέχισαν το comeback και ο Μπόλντγουιν έριξε τη διαφορά στους 4 (61-65). Ο Κάρτερ με ένα μεγάλο τρίποντο έκανε το 63-70, αλλά ο Κόλσον «απάντησε» κατευθείαν για το 66-70. Μετά τις βολές του Ντος Σάντος, η Φενέρ βρήκε ακόμη ένα τρίποντο με τον Κόλσον και μείωσε στους 3, αλλά ο Μονέκε «απάντησε» και ανέβασε τη διαφορά στους 6 (69-75). Στην συνέχεια, ο Μονέκε έβγαλε την άμυνα με τάπα και με 1/2 βολές διαμόρφωσε το 69-76. Με ένα σερί 3-0 των Χόρτον-Τάκερ και Μπόλντγουιν η Φενέρ έμεινε στο ματς (72-76) και ο Κόλσον με ακόμη ένα τρίποντο μείωσε σε 75-78. Ωστόσο, δεν κατάφερε να πλησιάσει και άλλο και τελικά ο Ερυθρός Αστέρας πανηγύρισε τη νίκη με .

Τα δεκάλεπτα: 17-25, 30-43, 48-56, 81-86

