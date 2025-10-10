Πού το πάνε ο Φρανσίσκο (19 πόντοι-7 ασίστ) και η Ζαλγκίρις (3-0); Παράσταση επί της «υπνωτισμένης» Μπάγερν (1-2) με 70-98 στο Μόναχο και κορυφή στη EuroLeague, ούσα η μοναδική αήττητη ομάδα πριν από τη δεύτερη «διαβολοεβδομάδα»!

Το «SAP Garden» του Μονάχου άνοιξε τις πύλες του για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική και ο Ράταν-Μέις μπήκε... φουριόζος μετά την κακή «παρένθεσή» του κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Χάρη στους επτά πόντους του Αμερικανού γκαρντ και το τρίποντο του Λο, ο αγώνας ξεκίνησε με το 7-3 στο 4'. Ο Φρανσίσκο δεν άργησε να «ζεσταθεί» (9-9, 5') σε μια έδρα που έκανε ντεμπούτο στη EuroLeague και ο Σιρβίντις από τα 6,75μ. έδωσε το πρώτο προβάδισμα στη λιθουανική ομάδα, 11-12, στο 6'. Έκτοτε, δεν κοίταξαν ξανά πίσω... Ο Λο βρέθηκε και αυτός σε γνώριμα «λημέρια», ο Ομπστ ήλθε από τον πάγκο για να «ξεκολλήσει» τους Βαυαρούς, όμως η είσοδος του Μόουζες Ράιτ ήταν καταλυτική για την τρίτη σερί νίκη!

Με έξι πόντους, ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού διατήρησε αντίστοιχες διαφορές (14-21, 18-23) στο 9' και με νέο τρίποντο ο Φρανσίσκο έκλεισε το δεκάλεπτο στο 20-26. Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις έτρεχε το γήπεδο και στο 13' ο Φρανσίσκο πήρε την «σκυτάλη» από τον Λαουρίνας για το πρώτο +10 (22-32). Ο Σλέβα με τον Γουίλιαμς-Γκος απάντησαν στον Ράταν Μέις (24-37, 15') και στη συνέχεια Λο, Ράιτ και Τουμπέλις «εκτόξευσαν» τη διαφορά στο +17, 26-43, στο 18', αφήνοντας... άφωνο και το Μόναχο! Παρά τη μείωση στο 33-45 του ημιχρόνου από Ομπστ και Χόλατζ, η Ζαλγκίρις είχε βρει τον τρόπο να φύγει αλώβητη.

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, ο Φρανσίσκο «πυροβόλησε» για το 33-48 και έφθασε τους 17 πόντους. Νέο τρίποντο από τον Σλέβα για το 33-51 και ακόμα ένα για το 40-59 στο 24', όντας ένας άσος στο... μανίκι του Τόμας Μασιούλις. Ένα λεπτό μετά, ο Φρανσίσκο χρεώθηκε με τρίτο φάουλ και οι παίκτες του Γκόρντον Χέρμπερτ έκαναν μια μικρή αντεπίθεση. Πρώτα, όμως, ο Λο διαμόρφωσε το +21, 43-64 στο 26', τη μέγιστη τιμή της διαφοράς. Ο Γκιφάι το πάλεψε και μείωσε σε 50-64 στο 28', ενώ και ο Όσκαρ Ντα Σίλβα έβγαλε ενέργεια αντί του Μάικ που ήταν εκτός κλίματος απόψε, για το 57-68 στο 30'.

Τη «διαβολοεβδομάδα», η Μπάγερν θα υποδεχθεί την Αρμάνι Μιλάνο (14/10, 21:30) και αμέσως θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε (16/10, 20:45). Από την άλλη μεριά, η Ζαλγκίρις θα αναμετρηθεί με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (14/10, 21:00) και έπειτα φιλοξενεί τους Μιλανέζους στο Κάουνας (16/10, 20:00).

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 33-45, 57-68, 70-98

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ