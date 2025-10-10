Γιούχα για Πετρούσεφ από τον κόσμο του Ολυμπιακού! (vid)

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ δεν ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό μετά την επιστροφή του από τον δανεισμό του στον Ερυθρό Αστέρα. Πιέζοντας καταστάσεις απαίτησε να αποχωρήσει από τους Πειραιώτες και ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν το άφησε να περάσει... έτσι.
Με την είσοδό του στο παρκέ του ΣΕΦ ο ψηλός της Ντoυμπάι δέχθηκε τις αποδοκιμασίες από το κοινό των ερυθρολεύκων, με τον ίδιο πάντως να μην αντιδρά σε αυτές.
@eurohoops_greece
🔴🎥 𝝤 𝝟𝝤𝝨𝝡𝝤𝝨 𝝩𝝤𝝪 𝝤𝝠𝝪𝝡𝝥𝝞𝝖𝝟𝝤𝝪 𝝖𝝥𝝤𝝙𝝤𝝟𝝞𝝡𝝖𝝨𝝚 𝝩𝝤𝝢 𝝥𝝚𝝩𝝦𝝤𝝪𝝨𝝚𝝫♬ πρωτότυπος ήχος - eurohoops_greece