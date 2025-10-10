Γιούχα για Πετρούσεφ από τον κόσμο του Ολυμπιακού! (vid)

Με αποδοκιμασίες και χλευασμό υποδέχθηκε τον Πετρούσεφ ο κόσμος του Ολυμπιακού καθώς δεν του συγχώρησε την επιθυμία να αποχωρήσει από το λιμάνι.

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ δεν ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό μετά την επιστροφή του από τον δανεισμό του στον Ερυθρό Αστέρα. Πιέζοντας καταστάσεις απαίτησε να αποχωρήσει από τους Πειραιώτες και ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν το άφησε να περάσει... έτσι.

Με την είσοδό του στο παρκέ του ΣΕΦ ο ψηλός της Ντoυμπάι δέχθηκε τις αποδοκιμασίες από το κοινό των ερυθρολεύκων, με τον ίδιο πάντως να μην αντιδρά σε αυτές.