ΠΑΟΚ: Πλήρης για την πρεμιέρα στο κατάμεστο «Παλατάκι» κόντρα στον Ηρακλή

Με όλους τους παίκτες διαθέσιμους, ο Γιούρι Ζντοβτς ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει του αυριανού (11/10, 19:30) αγώνα κόντρα στον Ηρακλή στο ανανεωμένο PAOK Sports Arena, το οποίο και αναμένεται κατάμεστο.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ:

«Πέρασαν πέντε μήνες από το τελευταίο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Για την ακρίβεια, μετά από 157 ημέρες ο ΠΑΟΚ μπαίνει ξανά στο ανανεωμένο PAOK Sports Arena για το πρώτο εντός έδρας επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν και υποδέχεται τον Ηρακλή για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.



Το παιχνίδι του Σαββάτου (11/10), θα ξεκινήσει στις 19:30 και αναμένεται να διεξαχθεί σε ένα κατάμεστο γήπεδο, γεγονός που σε συνδυασμό με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο PAOK Sports Arena, μεγαλώνει την προσμονή για την ομάδα και τον κόσμο.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είδε όλους τους παίκτες στο παρκέ του PAOK Sports Arena στην απογευματινή προπόνηση της ομάδας, όπου δόθηκε έμφαση στην τακτική, στην πρώτη ουσιαστικά προπόνηση της ομάδας στο ανανεωμένο γήπεδό της».