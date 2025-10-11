Λεμπρόν: «Λόγω των Ντόντσιτς-Ριβς και του ρόστερ δεν χρειάζεται να βιαστώ να επιστρέψω»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έχει εμπιστοσύνη στο ρόστερ των Λος Άντζελες Λέικερς και έτσι δεν θα βιαστεί να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση και να βρεθεί στο 100%.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν θα δώσει το «παρών» στο πρώτο ματς των Λος Άντζελες Λέικερς για τη νέα σεζόν, καθώς θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 3-4 εβδομάδες με ισχιαλγία.

Ο «Βασιλιάς» δεν θα ρισκάρει το σώμα του και θα επιστρέψει μόλις νιώσει 100% έτοιμος. Μάλιστα, το τρομερό ρόστερ των «Λιμνανθρώπων» του επιτρέψει να μείνει για λίγο καιρό στα «πιτς» και να μην βιαστεί να γυρίσει στην αγωνιστική δράση, καθώς ο Τζέι Τζέι Ρέντικ θα έχει στην διάθεσή του παίκτες όπως ο Λούκα Ντόντσιτς, ο Όστιν Ριβς, ο Μάρκους Σμαρτ και ο ΝτεΆντρε Έιτον.

Μιλώντας στο «Mind the Game» podcast ο θρύλος του ΝΒΑ ανέφερε: «Όταν έχεις έναν δυναμικό, εξαιρετικό παίκτη όπως ο Ντόνστις. Όταν έχεις έναν απίστευτο συμπληρωματικό παίκτη όπως ο Ριβς. Μερικοί από τους βετεράνους που έχουμε, όπως ο Μάρκους Σμαρτ, ένας παίκτης με πλούσιο ιστορικό σε πρωταθλήματα. Ο ΝτεΆντρε Άιτον, που έχει φτάσει και αυτός στους τελικούς με τους Σανς. Και μερικοί από τους άλλους παίκτες που έχουμε, όπως ο Ρούι, που έχει ένα χρόνο εμπειρίας παραπάνω, και ο Βάντο, που επέστρεψε υγιής. Έτσι, ανυπομονούμε να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε και, όπως είπες, εγώ που είμαι 40 ετών και πλησιάζω τα 41, δεν χρειάζεται να βιαστώ να φτάσω στο 100% τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και κάθε μήνα θα ανεβαίνουμε. Αλλά είμαι ευχαριστημένος με το σημείο που βρίσκομαι τώρα».