Λέικερς: Ο Βαντερμπίλτ είναι έτοιμος για τον νέο του ρόλο

Ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ θα έχει διαφορετικό ρόλο στα πλάνα του Τζέι Τζέι Ρέντικ φέτος σε σύγκριση με πέρσι.

Ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ είναι από τους καλύτερους παίκτες των Λος Άντζελες Λέικερς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και δείχνει παραπάνω από έτοιμος για τη νέα σεζόν. Ο 26χρονος δεν ήταν τραυματίας το καλοκαίρι για πρώτη φορά μετά από χρόνια και έτσι δούλεψε στο παιχνίδι του αλλά και στο σώμα του.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ρωτήθηκε για τον ρόλο του φέτος και τόνισε πως θα είναι διαφορετικός από πέρσι. Πιο συγκεκριμένα, τόνισε πως θα παίζει περισσότερο στην περίμετρο φέτος σε αντίθεση με την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε. Βέβαια, αυτό δε σημαίνει πως δε θα βοηθάει στο «4» και το «5» όταν χρειάζεται.

«Το καλοκαίρι μιλήσαμε και θα παίζω περισσότερο στην περίμετρο, κάτι που μου επέτρεψε να αδυνατίσω λίγο περισσότερο. Δεν λέω πως δεν θα περάσω χρόνο στο "4" και το "5", αλλά θα παίζω κυρίως στην περίμετρο» ανέφερε χαρακτηριστικά.