Γιώργος Αϊβάζογλου: «Παραμένουμε ανοιχτοί ως προς το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ευρωλίγκα, αν...»

Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα αναφορικά με τη συνάντηση μεταξύ NBA, FIBA και EuroLeague, υπήρξε τοποθέτηση του Γιώργου Αϊβάζογλου, ΝΒΑ Europe and Middle East Managing Director.

Οι συζητήσεις είναι πολλές τις τελευταίες μέρες. Πως θα είναι η επόμενη μέρα του μπάσκετ στην Ευρώπη; Θα υπάρχει και Ευρωλίγκα και ΝΒΑ Europe ταυτόχρονα;

Με αφορμή, λοιπόν, τα πρόσφατα δημοσιεύματα για τη συνάντηση μεταξύ NBA, FIBA και EuroLeague, ο Γιώργος Αϊβάζογλου, ΝΒΑ Europe and Middle East Managing Director, είπε τα εξής: «Σε συνεργασία με τη FIBA συνεχίζουμε να έχουμε καλή τη πίστη συζητήσεις με την Ευρωλίγκα σχετικά με ένα νέο μοντέλο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ένα μοντέλο που θα επιταχύνει την ανάπτυξη του αθλήματος, θα τιμήσει την πλούσια παράδοση σε πολυάριθμες πόλεις και χώρες και θα υπηρετήσει καλύτερα τα εκατομμύρια φιλάθλων του μπάσκετ σε όλη την ήπειρο.

Παραμένουμε ανοιχτοί ως προς το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ευρωλίγκα σε αυτό το εγχείρημα, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ευθυγράμμιση στις βασικές αρχές που θεμελιώνουν την εκτίμηση μας για την τεράστια δυναμική που έχει το μπάσκετ στην Ευρώπη».

Από κει και πέρα, στο πλαίσιο της πρότασης που έχει κάνει η Ευρωλίγκα το ΝΒΑ έχει εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους αυτό το πλάνο δεν είναι βιώσιμο. Επισης το ΝΒΑ έχει κάνει σαφές σε όλες τις συνομιλίες ότι όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας είναι ευπρόσδεκτες στο επερχόμενο NBA Europe είτε με μόνιμη άδεια είτε μέσω του bcl και των εγχώριων πρωταθλημάτων.