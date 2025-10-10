Aνώτερος ο Αθηναϊκός και πρεμιέρα με το δεξί στο Eurocup Γυναικών

O Aθηναϊκός ήταν ανώτερος καθ' όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, πήρε με το «καλημέρα» διψήφιο προβάδισμα, επικρατώντας εύκολα της Σαρνέ με 75-59 στην πρεμιέρα του Eurocup Γυναικών.

Ο Αθηναϊκός επιβεβαιώσε τον τίτλο του φαβορί και με το παραπάνω κόντρα στην Σαρνέ. Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου ήταν καθολικά ανώτερη από την γαλλική, επέβαλε άμεσα τον ρυθμό, επικρατώντας εύκολα με 75-59 στην πρεμιέρα του Eurocup Γυναικών.

Η Χρίστοβα ήταν η κορυφαία για την ομάδα του Βύρωνα μετρώντας 22 πόντους με 6/13 σουτ, με την Κις να κάνει double - double με 12 πόντους και 13 ριμπάουντ. «Διπλή» εμφάνιση πραγματοποίησε και η Αλέξις Πρινς με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Από την αντίπερα όχθη για την Σαρνέ η Μπίντα Μπράμε ήταν πρώτη σκόρερ με 14 πόντους, με την Ντάραμι να προσθέτει 10 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-14, 41-32, 55-45, 75-59.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης