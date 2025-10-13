ΛαΡάβια: «Ο Ντόντσιτς έχει ό,τι χρειάζεται για να βγει MVP»

Ο Τζέικ ΛαΡάβια σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως ο Λούκα Ντόντσιτς μπορεί να αναδειχθεί MVP φέτος στο ΝΒΑ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αυτό το καλοκαίρι έκανε σημαντικές προσθήκες και για πρώτη φορά θα έχουν από την αρχή της σεζόν στο ρόστερ τους τον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος αστέρας θέλει να αποδείξει πράγματα μετά τα όσα έγιναν πέρσι και σύμφωνα με τον Τζέικ ΛαΡάβια μπορεί να αναδειχθεί και MVP στον «μαγικό κόσμο».

«Έχει το ταλέντο, έχουμε καλή ομάδα για να τον βοηθήοσυμε με ό,τι χρειάζεται. Αλλά όσον αφορά το ταλέντο, έχει ό,τι χρειάζεται για να βγει MVP» είπε σε δηλώσεις του ο νέος συμπαίκτης του «Luka Magic» για το νούμερο 77 των «Λιμνανθρώπων».