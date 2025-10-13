Ρέντικ για την απουσία των Λεμπρόν-Ντόντσιτς: «Παίζουμε τα χαρτιά που μας έτυχαν»

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνεχίζουν την προετοιμασίας του για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι «Λιμνάνθρωποι» προχώρησαν σε σημαντικές προσθήκες αυτό το καλοκαίρι, με αυτή του ΝτεΆντρε Έιτον να ξεχωρίζει.
Ο έμπειρος σέντερ ανέφερε σε δηλώσεις του πως δεν έχει προπονηθεί ακόμα με τους Λούκα Ντόντσιτς και Λεμπρόν Τζέιμς και ο Τζέι Τζέι Ρέντικ ρωτήθηκε για την απουσία τους από την pre-season.
«Παίζουμε τα χαρτιά που μας έτυχαν» είπε ο τεχνικός. «Ξέρω πως είναι κλισέ, αλλά είναι η πραγματικότητα. Ο Έιτον πέρασε μερικές μέρες με τον Ντόντσιτς. Κανείς δεν έχει περάσει χρόνο με τον Λεμπρόν. Όχι μόνο ο Έιτον, κανείς. Δεν έχει βρεθεί στο παρκέ με την ομάδα, αυτή είναι η πραγματικότητα» ολοκλήρωσε.
Φαίνεται πως ο Έιτον εννοούσε πιθανότατα πως δεν έχει προπονηθεί και με τους δύο μαζί. Τέλος, θυμίζουμε πως ο «Βασιλιάς» αναμένεται να μείνει έξω για 3-4 εβδομάδες ακόμα και έτσι θα χάσει την έναρξη της σεζόν.