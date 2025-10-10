Magic Euroleague απόψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και μάχη αιωνίων!

Με τον Βαγγέλη Μάντζαρη αλλά και όλη τη γνωστή ομάδα που έχει θέματα και αποκαλύψεις ενόψει του ντέρμπι αιωνίων της Κυριακής! Ραντεβού στις 23.15.

Ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε χθες με τη Μπασκόνια, το ίδιο θέλει σήμερα και ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ με τη Ντουμπάι BC. Οι Πειραιώτες αναζητούν την δεύτερή τους νίκη στη διοργάνωση, έχοντας πολλές και σημαντικές απουσίες.

Μετά το τέλος του ματς, λίγο μετά τις 23.00, θα υπάρχει πλούσια «Magic Euroleague». Με τη δημοσιογραφική ομάδα του SDNA να αναλύει το ματς του Ολυμπιακού, αλλά και όλο το διήμερο της Ευρωλίγκας.

Ο Βαγγέλης Μάντζαρης από την πλευρά του θα δώσει τη δική του διάσταση για το παιχνίδι της πρώην του ομάδας καθώς και για τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού.

Εκπλήξεις και αποκαλύψεις δεν θα απουσιάσουν για μία ακόμη φορά με το θέμα του Γιούρτσεβεν να απασχολεί τον κόσμο του Παναθηναϊκό, αλλά πολύ περισσότερο κόσμο να απασχολεί το τι θα γίνει με το NBA Europe, που έρχεται.

