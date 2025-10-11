Elite League: Υποδέχεται τον Πρωτέα Βούλας το Λαύριο

Η 2η αγωνιστικής της Elite League ξεκινάει το Σάββατο (11/10) με... γεμάτη μέρα, καθώς θα διεξαχθούν επτά αναμετρήσεις.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 16:00, με τους Μαχητές Πειραματικό να υποδέχονται στο ΔΑΚ Πεύκων την Δάφνη. Μία ώρα αργότερα (17:00), το Ψυχικό θα κοντραριστεί με την ΝΕ Μεγαρίδος και η Δόξα Λευκάδας στο Κ.Γ. Βόνιτσας θα αναμετρηθεί με τον ΓΣ Σοφάδων.

Ακόμη, ο Κόροιβος θα αντιμετωπίσει την Χαλκίδα και ο Πανερυθραϊκός στο «Στέλιος Καλαϊτζής» τον Βίκο Ιωαννίνων. Τέλος, το Λαύριο θα υποδεχθεί τον Πρωτέα Βούλας και ο Παπάγος το Αιγάλεω.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

16:00 ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό - ΑΟ Δάφνης

17:00 ΑΕ Ψυχικού - ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 ΑΕ Δόξας Λευκάδας - ΓΣ Σοφάδων

17:00 ΑΣΑ Κόροιβος - ΑΓΕ Χαλκίδας

17:00 Πανερυθραϊκός - Βίκος Ιωαννίνων

17:00 Λαύριο - Πρωτέας Βούλας

17:00 ΑΣ Παπάγου - Αιγάλεω