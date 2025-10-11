Elite League: Υποδέχεται τον Πρωτέα Βούλας το Λαύριο

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 16:00, με τους Μαχητές Πειραματικό να υποδέχονται στο ΔΑΚ Πεύκων την Δάφνη. Μία ώρα αργότερα (17:00), το Ψυχικό θα κοντραριστεί με την ΝΕ Μεγαρίδος και η Δόξα Λευκάδας στο Κ.Γ. Βόνιτσας θα αναμετρηθεί με τον ΓΣ Σοφάδων.
Ακόμη, ο Κόροιβος θα αντιμετωπίσει την Χαλκίδα και ο Πανερυθραϊκός στο «Στέλιος Καλαϊτζής» τον Βίκο Ιωαννίνων. Τέλος, το Λαύριο θα υποδεχθεί τον Πρωτέα Βούλας και ο Παπάγος το Αιγάλεω.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
16:00 ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό - ΑΟ Δάφνης
17:00 ΑΕ Ψυχικού - ΝΕ Μεγαρίδος
17:00 ΑΕ Δόξας Λευκάδας - ΓΣ Σοφάδων
17:00 ΑΣΑ Κόροιβος - ΑΓΕ Χαλκίδας
17:00 Πανερυθραϊκός - Βίκος Ιωαννίνων
17:00 Λαύριο - Πρωτέας Βούλας
17:00 ΑΣ Παπάγου - Αιγάλεω