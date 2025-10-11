Α1 Γυναικών: Νέα Ιωνία και Πανσερραϊκός «ανοίγουν» την 2η αγωνιστική

Με ένα παιχνίδι ξεκινάει το Σάββατο (11/10) η 2η αγωνιστικής της Α1 Γυναικών.

Η 1η αγωνιστικής της Α1 Γυναικών ολοκληρώθηκε, οι ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για την εβδομάδα και τώρα όλοι είναι συγκεντρωμένοι στην δεύτερη αγωνιστική.

Αυτή θα ξεκινήσει το Σάββατο (11/10) με ένα παιχνίδι. Πιο συγκεκριμένα, η Νέα Ιωνία θα υποδεχθεί στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς τον Πανσερραϊκό. Το τζάμπολ της αναμέτρησης θα γίνει στις 11:45 και το ματς θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Θυμίζουμε πως η Νέα Ιωνία είναι 2η με ρεκόρ 1-0 και ο Πανσερραϊκός 5ος επίσης με ρεκόρ 1-0.