GBL: Ντέρμπι Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή

Η 2η αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League ξεκινάει το Σάββατο (11/10) με τρία παιχνίδια.

Αρχικά, στις 16:00 ο Άρης Betsson θα υποδεχθεί τον Κολοσσό στο Αλεξάνδρειο, με τον αγώνα να προβάλλεται στην ΕΡΤ2. Η συνέχεια θα γίνει στις 19:00, όταν ο Προμηθέας Πάτρας στο «Δημ. Τόφαλος» θα αναμετρηθεί με το Μαρούσι, σε ένα ματς που θα μεταδώσει το Ert Sports 1.

Τέλος, στις 19:30 θα διεξαχθεί το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στο «PAOK Sports Arena» τον Ηρακλή, στο παιχνίδι που θα... ρίξει την αυλαία. Σημειώνεται πως το ΕΡΤ2 Σπορ θα μεταδώσει το ματς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

16:00 Άρης Betsson - Κολοσσός Ρόδου

19:00 Προμηθέας Πάτρας - Μαρούσι

19:30 ΠΑΟΚ - Ηρακλής