Πανέτοιμο το ανανεωμένο Παλατάκι: Μπήκε το επιβλητικό cube στην οροφή (pic)

To ανανεωμένο Παλατάκι ανοίγει αύριο, Σάββατο, τις πόρτες του για να υποδεχθεί τον κόσμο για το παιχνίδι κόντρα στον Ηρακλή για τη 2η αγωνιστική της GBL.

Οι απαραίτητες εργασίες ολοκληρώθηκαν και τελευταίο τοποθετήθηκε το cube στην οροφή του γηπέδου, το οποίο δίνει μια άλλη διάσταση και εικόνα του γηπέδου. Επιβλητικό πλέον το Παλατάκι, με νέες court θέσεις, νέους ηλεκτρονικούς πίνακες, καινούριος φωτισμός LED, με το μαύρο χρώμα πλέον να κυριαρχεί στο κλειστό του Δικεφάλου.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του φρέσκου γηπέδου και έστειλε μήνυμα στον κόσμο, που αναμένεται να γεμίσει το Παλατάκι για να στηρίξει την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς.

Αναφέρει σχετικά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Είστε έτοιμοι για το πρώτο εντός έδρας επίσημο παιχνίδι της σεζόν στο ανανεωμένο PAOK Sports Arena;

Επιβλητικό Cube στην οροφή του γηπέδου.

Νέες θέσεις court περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου.

Νέοι πίνακες για το σκορ του αγώνα.

Φωτισμός LED

Με το αγαπημένο μας χρώμα (μαύρο) και πάντα με το ίδιο πάθος για τον ΠΑΟΚ

Ετοιμαζόμαστε και σας περιμένουμε, το βράδυ του Σαββάτου (19:30) στον αγώνα ΠΑΟΚ - Ηρακλής!».