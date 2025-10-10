Euroleague για FIBA και ΝΒΑ Εurope: «Έχουμε προτείνει πλάνο συνεργασίας, αλλά δεν έχουμε πάρει απάντηση ακόμα»

Η Euroleague με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε τις επαφές της με τη FIBA και τη διοίκηση του ΝΒΑ και τόνισε πως έχει προτείνει ένα πλάνο συνεργασίας, αλλά δεν έχει λάβει καμία απάντηση ακόμα.

Μάλιστα η Λίγκα αναφέρθηκε στο πλαίσιο που θα βασιστεί η συνεργασία, ξεκαθαρίζοντας τις αρχές που θα πρέπει να διέπει η συμφωνία των τριών πλευρών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στις 8 Οκτωβρίου 2025, στη Γενεύη της Ελβετίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της διοίκησης της Euroleague Basketball, των συλλόγων της EuroLeague, της διοίκησης του NBA και της ηγεσίας της FIBA. Αυτή ήταν η δεύτερη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μερών τους τελευταίους μήνες, μετά την κοινή ανακοίνωση του NBA και της FIBA ​​για τη διερεύνηση της πιθανής δημιουργίας του "NBA Europe", μιας νέας διεθνούς διασυλλογικής διοργάνωσης. Στην προηγούμενη συνάντηση, η Euroleague Basketball παρουσίασε μια πρόταση για ένα πλαίσιο συνεργασίας, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμία ουσιαστική απάντηση.

Ενώ η συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το οραματιζόμενο έργο «NBA Europe», πέραν των δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών που κοινοποιήθηκαν, η Euroleague Basketball εκφράζει την εκτίμησή της στο NBA για τον εποικοδομητικό διάλογο και στην FIBA ​​για την προώθηση και τη φιλοξενία των συναντήσεων, καθώς και για τις συνεχιζόμενες προσπάθειές της να προσδιορίσει ένα πλαίσιο συνεργασίας που ωφελεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Εκπροσωπώντας τους συλλόγους της, οι οποίοι συναντήθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στη Βαρκελώνη για να συζητήσουν και να μοιραστούν τις απόψεις τους επί του θέματος, η Euroleague Basketball επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για συνεχή συμμετοχή σε αυτές τις συζητήσεις, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε πιθανό πλαίσιο συνεργασίας πρέπει να σέβεται τις ακόλουθες βασικές αρχές:

1. Κοινό όφελος: Οποιαδήποτε πρόταση πρέπει να προσφέρει αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ στο σύνολό του, χωρίς να περιθωριοποιεί τους οργανισμούς και τα άτομα που έχουν χτίσει τη σημερινή δομή ελίτ του συλλόγου μπάσκετ.

2. Πολιτιστική ακεραιότητα: Οι παραδόσεις, οι βάσεις των οπαδών και η μοναδική ταυτότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ πρέπει να προστατεύονται και να διατηρούνται.

3. Ανταγωνιστική αριστεία: Οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα πρέπει να στοχεύει στη διατήρηση και την ενίσχυση των υψηλών ανταγωνιστικών προτύπων του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

4. Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση: Η εξουσία λήψης αποφάσεων πρέπει να παραμείνει στην Ευρώπη, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ υπερισχύουν.

Η Euroleague Basketball και οι σύλλογοί της παραμένουν προσηλωμένοι στη συμμετοχή σε εποικοδομητικές συζητήσεις με το NBA και τη FIBA, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι θεμελιώδεις αρχές τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».