Ευχαρίστησε τον Ντόντσιτς και τον κάλεσε στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός απάντησε στον Λούκα Ντόντσιτς και τον κάλεσε στο «Telekom Center Athens».

Ο Σλοβένος άσος για ακόμα μία φορά αποθέωσε τον κόσμο του «τριφυλλιού», αναφορικά με την ομάδα που έχει τους καλύτερους οπαδούς.

«Η Σερβία, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν την καλύτερη ατμόσφαιρα. Το πιο καυτό κοινό που έχω παίξει είναι αυτό του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου και ξεκίνησε το ματς όπου χάναμε 20-0 στο ξεκίνημα, ήταν τρελό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντόντσιτς.

Έτσι ο Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τον Σλοβένο σούπερ σταρ και τον κάλεσε στο «Telekom Center Athens».

«Το εκτιμούμε πραγματικά. Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε στο σπίτι μας για να νιώσεις την καλύτερη ατμόσφαιρα από τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο», ανέφερε η «πράσινη» ανάρτηση.