Άρης Βetsson - Κολοσσός: Προβάδισμα στην προϊστορία για τους Ροδίτες

Άρης Betsson και Κολοσσός θα κοντραριστούν στην 2η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, με την Stoiximan GBL να αναλύει την προϊστορία των δύο ομάδων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Stoiximan Greek Basketball League:

Από το Nick Galis Hall θα αρχίσει να γράφεται η ιστορία της 2ης αγωνιστικής της 34ης Stoiximan GBL. Άρης Betsson και Κολοσσός H Hotels Collection θα αναζητήσουν αύριο (16:00, ΕΡΤ2) την πρώτη νίκη τους στο φετινό Πρωτάθλημα.

Ο Άρης Betsson μετά την ήττα της πρεμιέρας στην Καρδίτσα, δίνει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του στη Stoiximan GBL και με νίκη θα αρχίσει την προσπάθεια του με απολογισμό δύο αγωνιστικών, εκείνον που είχε στα 9/10 τελευταία Πρωταθλήματα (1-1). Είναι κάτι που δεν έγινε μόνο στο περσινό το οποίο άρχισε με δύο ήττες, από την ΑΕΚ εντός και τον Ολυμπιακό εκτός έδρας.

Ο Κολοσσός H Hotels Collection άρχισε την προσπάθεια του στο φετινό Πρωτάθλημα με την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ και μόνο αν φύγει νικητής από το Παλέ, θα αποφύγει το πιο συνηθισμένο ρεκόρ του στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Αυτό γιατί 9/19 προηγούμενες σεζόν άρχισε με τους «θαλασσί» να χάνουν τα δύο πρώτα παιχνίδια τους, κάτι που έγινε και πέρυσι όταν ηττήθηκε στις έδρες του Πανιωνίου και του Αμαρουσίου.

ΤΟ MATCH UP

Μπριν Φορμπς – Ράιαν Τέιλορ

Πρόκειται για δύο από τους παίκτες που θα κληθούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίθεση του Άρη Betsson και του Κολοσσό H Hotels Collection σε αυτό το παιχνίδι.

Ένας παίκτης που φέρει στο βιογραφικό του την κατάκτηση ενός τίτλου στο ΝΒΑ, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο Μπριν Φορμπς έκανε ντεμπούτο στη Stoiximan GBL το περασμένο Σάββατο στο παιχνίδι του Άρη Betsson κόντρα στην Καρδίτσα Ιαπωνική. Σε αυτό «έγραψε» 17 πόντους με 2/2 βολές, 3/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 κερδισμένα φάουλ και 17 ranking σε 34:57 λεπτά συμμετοχής.

Απόντος του τραυματία Άντριου Γκάουντλοκ, ο Ράιαν Τέιλορ θα κληθεί να βγει μπροστά και να τραβήξει τον Κολοσσό H Hotels Collection επιθετικά. Ο 30χρονος γκαρντ είχε ένα θετικό ντεμπούτο με τα θαλασσί, αφού σημείωσε 11 πόντους με 3/3 βολές, 1/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 2 κερδισμένα φάουλ σε 18:43 λεπτά του παιχνιδιού με την ΑΕΚ. Ο Αμερικανός δεν θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο Nick Galis Hall αφού το έκανε και ως παίκτης του Ηρακλή στη σεζόν 2021-22, έχοντας 10 πόντους με 3/3 τρίποντα σε μόλις 5:42.

MILESTONE

Έξι πόντοι χωρίζουν τον Λίνο Χρυσικόπουλο από τους 1.800 στη Stoiximan GBL. Ο έμπειρος φόργουορντ θα γίνει ο 98ος στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος που θα φτάσει σε αυτόν τον αριθμό.

FACTS / RANKINGS / ΣΕΡΙ

* Ο Λευτέρης Μποχωρίδης με το μοναδικό εύστοχο τρίποντο του στο ματς της πρεμιέρας στην Καρδίτσα, έγινε ο 3ος της σχετικής, ιστορικής λίστας του Άρη Betsson στη Stoiximan GBL. Έφτασε τα 139 και προσπέρασε τον Κίκι Κλαρκ που είχε 138 αλλά σε μία διετία (2008-10).



* Ο Ρόνι Χάρελ έκανε εξαιρετική δουλειά στα ριμπάουντ το περασμένο Σάββατο έχοντας εννιά. Παρότι έμεινε ένα ριμπάουντ μακριά από το ρεκόρ καριέρας του στη Stoiximan GBL, μπήκε στην 50άδα του Άρη Betsson καθώς έφτασε τα 168 και ξεπέρασε τον Βαγγέλη Βουρτζούμη και τον Σάββα Ηλιάδη που είχαν από 167.



* Ο Άντριου Γκάουντλοκ έγινε μέσα από το παιχνίδι της πρεμιέρας με την ΑΕΚ, ο 8ος ξένος στην ιστορία του Κολοσσού H Hotels Collection που έφτασε τα 50 παιχνίδια στη Stoiximan GBL.



* Με την 53η εμφάνιση του με την ομάδα της Ρόδου στην κατηγορία, ο Ιωσήφ Κολοβέρος θα μπει στην 20άδα της σχετικής λίστας. Για να συμβεί αυτό θα αφήσει έξω τον Νίκο Παππά που είχε 52 συμμετοχές στη διετία 2009-11.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Άρης Betsson και Κολοσσός H Hotels Collection συνθέτουν ένα ζευγάρι στο οποίο οι έδρες δεν διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο αφού τα 18 από τα 41 παιχνίδια τους κρίθηκαν υπέρ των εκάστοτε φιλοξενούμενων. Η ομάδα της Ρόδου έχει τον πρώτο λόγο τόσο στα ματς της Θεσσαλονίκης, όσο και συνολικά στην ιστορία που άρχισε να γράφεται το 2005. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι έφυγε με το διπλό στις οχτώ από τις 10 τελευταίες επισκέψεις της στο Nick Galis Hall.

Τα τελευταία πέντε ματς στη Θεσσαλονίκη…



2022-23: 68-74

2023-24 (Καν.Περίοδος): 98-91

2023-24 (Top 6): 60-69

2024-25 (Καν.Περίοδος): 83-74

2024-25 (Playouts): 84-86

Οι νίκες στους μεταξύ τους αγώνες…