ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Ηρακλή τελειώνουν» (vid)

Mία ημέρα απομένει για την επιστροφή του ΠΑΟΚ στο “Παλατάκι” για επίσημο παιχνίδι, με την ΚΑΕ να αναφέρει πριν από λίγο ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τον Ηρακλή (11/10, 19:30):

“Πέντε μήνες από το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι!

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στο ανανεωμένο PAOK Sports Arena.

Σας περιμένουμε όλους δίπλα μας!

🏀 ΠΑΟΚ – Ηρακλής

🗓️ Σάββατο (11/10) στις 19:30

👉🏻 Τα εισιτήρια τελειώνουν

Κλείστε τώρα τη θέση σας https://tinyurl.com/2befx4y3“.

Όπως προκύπτει, τα λίγα εισιτήρια που απομένουν βρίσκονται στα… ορεινά του PAOK Sports Arena, μία κατάσταση που θα επαναληφθεί πολλές φορές φέτος, από τη στιγμή που οι κάτοχοι διαρκείας ανέρχονται στους 4.500!