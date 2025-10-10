Elite League: Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής

Αναλυτικά:
Σάββατο 11/10
Ψυχικού 17.00 Ψυχικό-ΝΕ Μεγαρίδος Μηλαπίδης-Ζιώγας-Πολάτογλου (Μακρής)
Βόνιτσας 17.00 Δόξα Λ.-Σοφάδες Λουλουδιάδης-Ευφραιμίδης-Κωνσταντινέλλης (Τζαμάκου)
Ήλιδας 17.00 Κόροιβος-ΑΓΕΧ Κάρδαρης-Σπυρόπουλος-Νάστος (Θεοδωρόπουλος)
Στ. Καλαϊτζής 17.00 Πανερυθραϊκός-Βίκος Ιωαννίνων Ζακεστίδης-Μαλαμάς-Λιόνας (Κουλούρης)
Λαυρίου 17.00 Λαύριο-Πρωτέας Βούλας Καλογριάς-Τεφτίκης-Κοϊμτζόγλου (Καλαρέμας)
Παπάγου 17.00 Παπάγου-Αιγάλεω Λεβεντάκος-Μαγκλογιάννης-Καραπαπάς (Μωϋσιάδης)
Πεύκων 16.00 Μαχητές Πειραματικό-Δάφνη Ζαχαρής-Μαραμής-Νέδογλου (Πανταζής)
Δευτέρα 13/10
Ν. Ιωνίας 18.30 Νίκη Βόλου-Τρίκαλα Λόρτος-Ντόγκας-Αγραφιώτης Β. (Τέγα)