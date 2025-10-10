Oι διαιτητές των ματς της Εθνικής στα προκριματικά του Eurobasket

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αναμετρήσεων της Εθνικής Γυναικών στα προκριματικά του Eurobasket, αλλά και οι Έλληνες διαιτητές που θα διευθύνουν ματς.

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι για τους αγώνες του πρώτου παραθύρου των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ Γυναικών είναι οι εξής: 12/11 Ελλάδα-Κροατία Μεντόθα Χολγάδο (Ισπανία)-Χέλμστενς (Λετονία)-Μαρκίς (Ρουμανία)/Βέλτσεβα Χαντ (Βουλγαρία) 15/11 Βόρεια Μακεδονία-Ελλάδα Πρακς (Ουγγαρία)-Στογιάνοβα (Βουλγαρία)-Τομάσοβιτς (Σλοβακία)/Ρατισβίλι (Γεωργία) 18/11 Δανία-Ελλάδα Ιβάνοβιτς (Σερβία)-Σταλαουτσινσκάιτς (Λιθουανία)-Ουίλιαμς (Μ. Βρετανία)/Αβάντζο (Σλοβενία) Έλληνες Διαιτητές και Κομισάριοι Ανδρέας Παπαδόπουλος 12/11 Βοσνία Ερζεγοβίνη-Ισραήλ Νίκος Τζιοπάνος 12/11 Βοσνία Ερζεγοβίνη-Ισραήλ 18/11 Βουλγαρία-Μαυροβούνιο Κατερίνα Ασημακάκη 12/11 Αζερμπαϊτζάν-Βουλγαρία Γιάννης Αγραφιώτης 15/11 Σερβία-Πορτογαλία