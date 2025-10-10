Oι διαιτητές των ματς της Εθνικής στα προκριματικά του Eurobasket

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι για τους αγώνες του πρώτου παραθύρου των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ Γυναικών είναι οι εξής:
12/11 Ελλάδα-Κροατία Μεντόθα Χολγάδο (Ισπανία)-Χέλμστενς (Λετονία)-Μαρκίς (Ρουμανία)/Βέλτσεβα Χαντ (Βουλγαρία)
15/11 Βόρεια Μακεδονία-Ελλάδα Πρακς (Ουγγαρία)-Στογιάνοβα (Βουλγαρία)-Τομάσοβιτς (Σλοβακία)/Ρατισβίλι (Γεωργία)
18/11 Δανία-Ελλάδα Ιβάνοβιτς (Σερβία)-Σταλαουτσινσκάιτς (Λιθουανία)-Ουίλιαμς (Μ. Βρετανία)/Αβάντζο (Σλοβενία)
Έλληνες Διαιτητές και Κομισάριοι
Ανδρέας Παπαδόπουλος
12/11 Βοσνία Ερζεγοβίνη-Ισραήλ
Νίκος Τζιοπάνος
12/11 Βοσνία Ερζεγοβίνη-Ισραήλ
18/11 Βουλγαρία-Μαυροβούνιο
Κατερίνα Ασημακάκη
12/11 Αζερμπαϊτζάν-Βουλγαρία
Γιάννης Αγραφιώτης
15/11 Σερβία-Πορτογαλία