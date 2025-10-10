Oμπράντοβιτς: «Σημαντική νίκη, είναι νωρίς ακόμα στη σεζόν»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του μετά την επικράτηση της Παρτιζάν κόντρα στην Εφές στάθηκε στην απόδοση των παικτών του και στη σημασία της νίκης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Παίξαμε πολύ πιο αργά στο δεύτερο ημίχρονο από ό,τι στο πρώτο και τους επιτρέψαμε να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Είναι μια σημαντική νίκη και πρέπει να ευχαριστήσω τους παίκτες μου για την πολύ καλή προσπάθεια. Είναι ακόμα νωρίς στη σεζόν και υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να διορθωθούν.

Ήμασταν εξαιρετικοί στο πρώτο ημίχρονο, καθώς αναγκάσαμε την Έφες να κάνει 10 λάθη και πετύχαμε συνεχόμενους πόντους στον αιφνιδιασμό, ενώ οι οπαδοί μας έδωσαν ώθηση αφού ο αντίπαλός μας είχε γυρίσει το παιχνίδι.

Είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας και νικήσαμε μια ομάδα με προπονητή τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ, ο οποίος έκανε όνομα στο NBA και έχει μια υπολογίσιμη δύναμη στο ρόστερ του».