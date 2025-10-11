Αυτός ο αριθμός δείχνει το μεγαλείο του Ναν (stats+vids)

Τα γενικά νούμερα δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια την επιθετική προσφορά του Αμερικανού στον Παναθηναϊκό. Εκτός από ένα…

Γίνεται ένας παίκτης σαν τον Κέντρικ Ναν να λέμε ότι… αδικείται από τους αριθμούς; Κι όμως, γίνεται. Στα μάτια των περισσότερων μπασκετόφιλων ο Αμερικανός σταρ είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από τα νούμερα που τον συνοδεύουν. Και δικαίως. Διότι δεν διστάζει να βγει μπροστά στα δύσκολα, να το πάρει προσωπικά, και τελικά να αναλάβει την ευθύνη του κρίσιμου σουτ, όπως έγινε το βράδυ της Πέμπτης εναντίον της Μπασκόνια.

Από την άλλη, το διανοείστε ότι η 30άρα που πέτυχε ο Ναν στη Βιτόρια ήταν μόλις το… πέμπτο ματς απ’ όλα όσα έχει παίξει ο Αμερικανός στον Παναθηναϊκό, στο οποίο ξεπέρασε αυτό το όριο; Ή το ότι από τα 145 ματς που έχει παίξει ο Ναν με το τριφύλλι σε όλες τις διοργανώσεις μόνο στα 45 έχει ξεπεράσει τους 20 πόντους; Δηλαδή σε λιγότερο από ένα στα τρία;

Να, γιατί οι γενικοί αριθμοί του Ναν στους μέσους όρους πόντων δεν αντιπροσωπεύουν το πόσο επιδραστικός είναι στο παιχνίδι των «πρασίνων». Κι αυτό, επειδή το κοουτσάρισμα του Αταμάν είναι τέτοιο που δεν τον αναλώνει στα βατά ματς, για να αυξήσει τα νούμερά του, αλλά τον φυλάει για τα δύσκολα.

Υπάρχει, πάντως, ένας αριθμός, ένας μέσος όρος, που δείχνει τι πραγματική… καλαθομηχανή είναι ο Αμερικανός όσο βρίσκεται στο παρκέ: Ο μέσος όρος πόντων όχι ανά ματς, αλλά ανά λεπτό συμμετοχής. Εκεί τα νούμερα παρουσιάζονται πολύ πιο ισορροπημένα και ο μέσος όρος που έχει ο Κέντρικ Ναν είναι αντιπροσωπευτικός του επιθετικού του ταλέντου.

Σε μια ομάδα με πολλούς ταλαντούχους επιθετικούς παίκτες, όπου κουβαλάει το βάρος του σκόρερ (άρα και την αυξημένη προσοχή της αντίπαλης άμυνας, σε όποιο επίπεδο κι αν είναι αυτή) ο Ναν σκοράρει 0,60 πόντους ανά παιχνίδι στην Ελλάδα! Ο αριθμός, μάλιστα, αυτός είναι κατά κανόνα πιο αυξημένος στα ματς της Euroleague και τα πλέι οφ του ελληνικού πρωταθλήματος, όπου κρίνονται οι σημαντικοί τίτλοι.

Στον πίνακα που παρουσιάζουμε, αθροίσαμε τις επιδόσεις (πόντοι και λεπτά συμμετοχής) του Ναν σε όλες τις διοργανώσεις που έχει λάβει μέρος με τον Παναθηναϊκό. Οι μέσοι όροι λεπτών και πόντων διαφέρουν πολύ μεταξύ τους ανά διοργάνωση, αλλά ο μέσος όρος πόντων ανά λεπτό συμμετοχής είναι πολύ πιο ισορροπημένος. Και τόσο μεγάλος, που λίγοι παίκτες στην Ευρώπη, ειδικά σ’ αυτό το επίπεδο, μπορούν να τον πετύχουν.

Τέτοιους μέσους όρους βρίσκουμε π.χ. σε ομάδες χαμηλότερου επιπέδου, όπου ένας παίκτης ξεχωρίζει επιθετικά και αυτοδικαίως παίρνει τις περισσότερες προσπάθειες. Στον Παναθηναϊκό ο Ναν μπορεί να αναγνωρίζεται απ’ όλους ως «πρώτο βιολί», ωστόσο κάθερ άλλο παρά είναι μόνος του να τραβάει το κουπί.