Χέρμπερτ: «Ομάδα υψηλού επιπέδου η Ζαλγκίρις, παίζει πολύ καλά αυτή την στιγμή»

Ο Γκόρντον Χέρμπερτ στις δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση της Μπάγερν κόντρα στη Ζαλγκίρις για την 3η αγωνιστική της Εuroleague στάθηκε στη φόρμα της λιθουανικής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Από την Παρασκευή, θα έχουμε τέσσερα παιχνίδια σε επτά ημέρες, μετά έρχεται το παιχνίδι του Κυπέλλου και μετά από αυτό, άλλα τέσσερα παιχνίδια σε επτά ημέρες.

Γι' αυτό είμαι πραγματικά ευχαριστημένος με το πώς προπονείται η ομάδα στις λίγες προπονήσεις που μπορούμε να κάνουμε, πόσο επαγγελματίες είναι και πόσο πνευματικά συγκεντρωμένοι.

Αλλά η Ζαλγκίρις είναι μια ομάδα υψηλού επιπέδου, παίζει πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Οι γκαρντ τους είναι σε άλλο επίπεδο και οι εγχώριοι παίκτες τους είναι επίσης πολύ δυνατοί.

Θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς, αλλά αν παίξουμε ξανά ως ομάδα, μπορούμε να πετύχουμε κάτι».