«Ομάδα της Κίνας προσφέρει χρυσό συμβόλαιο στον Ουέστμπρουκ»!

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ φέρεται να έχει μεγάλη πρόταση για να συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα!

Ο Αμερικανός άσος εξακολουθεί να είναι free agent και να μην έχει βρει ομάδα στο ΝΒΑ για τη φετινή σεζόν και όπως αναφέρει το «Sactown Sports» έχει πρόταση από την Κίνα.

Οι Κινγκς είναι αυτοί που φαίνονται να είναι πιο κοντά στο να προσφέρουν συμβόλαιο στο ΝΒΑ στον Ουέστμπρουκ, με την πρόταση όμως από την Κίνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να είναι τετραπλάσια από τα χρήματα που μπορεί να του δώσει η ομάδα του Σακραμέντο.

Η πρόταση μάλιστα αφορά τη μισή σεζόν και μένει να φανεί αν ο Ουέστμπρουκ θα πάρει τη μεγάλη απόφαση να αφήσει το ΝΒΑ για τη χώρα της Άπω Ανατολής.