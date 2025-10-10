Συνελήφθη ο Πολ Πιρς ως ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο πρώην αστέρας του ΝΒΑ, Πολ Πιρς, πρωταθλητής το 2008 με τους Μπόστον Σέλτικς, συνελήφθη αυτή την εβδομάδα στο Λος Άντζελες με την υποψία ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η αστυνομία.

Ο 47χρονος Πιρς, δέκα φορές All-Star κατά τη διάρκεια της πλούσιας καριέρας του που διήρκεσε 19 χρόνια, εντοπίστηκε να κοιμάται στο τιμόνι του οχήματός του σε αυτοκινητόδρομο λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας της Καλιφόρνια (California Highway Patrol).

Το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που αρκετές λωρίδες κυκλοφορίας παρέμεναν κλειστές λόγω τροχαίου ατυχήματος· όταν ο δρόμος άνοιξε ξανά, οι αστυνομικοί παρατήρησαν ένα Range Rover σταματημένο και πλησίασαν για έλεγχο. «Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ενδείξεις κατανάλωσης αλκοόλ και προχώρησαν σε ελέγχους», ανέφερε η Τροχαία, προσθέτοντας ότι η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία του Λος Άντζελες.

Μέλος της περίφημης «Big Three» των Σέλτικς μαζί με τους Κέβιν Γκαρνέτ και Ρέι Άλεν, ο Πιρς είχε αναδειχθεί MVP των τελικών τη χρονιά που η Βοστώνη κατέκτησε το πρωτάθλημα, το 2008. Γεννημένος στην Καλιφόρνια, ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2017 στους Λος Άντζελες Κλίπερς.