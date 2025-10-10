O MVP έσωσε το διπλό, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται βελτίωση... παντού

Ο Κέντρικ Ναν υπέγραψε μια νίκη που έμοιαζε με… ματς προετοιμασίας, σε μια βραδιά γεμάτη -πολύ- πρώιμα συμπεράσματα. Αποστολή στη Βιτόρια.

Ο Παναθηναϊκός Aktor «έπαιξε με τη φωτιά» στη Βιτόρια, όμως στο τέλος βρήκε τον άνθρωπο που μπορεί να... σβήσει κάθε λάθος με ένα σουτ. Ο Κέντρικ Ναν «μίλησε» ξανά την κρίσιμη στιγμή και το δικό του buzzer beater στο φινάλε (86-84) έκλεισε λογαριασμούς (που ήταν ανοιχτοί από το μακρινό 2017), έστω κι αν η συνολική εικόνα των «πράσινων» δεν είχε τίποτα από τη σταθερότητα που ζητά ο Εργκίν Αταμάν.

Το παιχνίδι είχε έντονο, ξεκάθαρο χαρακτήρα... προετοιμασίας. Αυτής που ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κάνει, όπως και πολλές ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ασταμάτητες αλλαγές, 14 διαφορετικές πεντάδες -όπως σημείωσε ο Θάνος Τσίμπος στην "Magic Euroleague"- και ρυθμός που «έσπαγε» κάθε φορά που κάποιος έβρισκε ροή. Κατά διαστήματα, ο Παναθηναϊκός Aktor έμοιαζε να «ψάχνεται» περισσότερο από όσο να... παίζει για να κερδίσει. Παρ’ όλα αυτά, όταν όλα ήταν στην... κόψη του ξυραφιού, είχε τον καλύτερο παίκτη της Ευρώπης στο παρκέ με τα χρώματά του και το τριφύλλι στο στήθος. Ο Ναν τελείωσε με 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και δύο ασίστ, παίζοντας με αυτοπεποίθηση που δεν χωράει συζήτηση (ή αμφισβήτηση). Σε κάθε κρίσιμο σημείο έδειχνε πως ήξερε ότι θα σκοράρει. Και το έκανε, ό,τι κι αν επιχειρούσε να δοκιμάσει ο κόουτς Γκαλμπιάτι απέναντί του.

Από εκεί και πέρα, υπήρξαν επιμέρους στοιχεία - εικόνες που κρατούνται ενόψει συνέχειας. Ο Τζέντι Όσμαν έκανε ένα από τα πληρέστερα παιχνίδια του (20π., 6ρ.), βγάζοντας ενέργεια στο ανοιχτό γήπεδο. Ο τρόπος που έτρεξε το transition και «κατέβασε» ριμπάουντ ήταν κομβικός. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε… όλα τα υπόλοιπα: double-double με 15π. και 10ρ., πάθος, επαφή, σκληράδα. Δεν άφησε καμία φάση χωρίς... μάχη, έπαιξε συγκλονιστική άμυνα και έδωσε το παράδειγμα στο physical κομμάτι.

Η παρουσία του Τι Τζέι Σορτς δεν αποτυπώθηκε πλήρως στη στατιστική (5π., 2ασ., 1κλ., 2/7 δίποντα), αλλά η επίδρασή του φάνηκε. Μπήκε με ενέργεια, άλλαξε τον ρυθμό, έτρεξε καλύτερα τη δημιουργία σε μια βραδιά που ο Παναθηναϊκός είχε ξανά πρόβλημα στην κυκλοφορία της μπάλας. Το 14-18 στον συντελεστή ασίστ/λάθη μαρτυρά αρκετά. Το σύνολο του Αταμάν «κόλλησε» όταν έπρεπε να μοιράσει τη μπάλα, στηρίχθηκε σε ατομικές ενέργειες και έχασε τη συνοχή του. Σε τέτοιο επίπεδο, αυτά κοστίζουν. Και παραλίγο να κοστίσουν στην Ισπανία, στην έδρα της υποδεέστερης Μπασκόνια.

Μέσα σε αυτό το... μπερδεμένο πλαίσιο, υπήρξαν και πράγματα που μπορούν να μείνουν. Η συνύπαρξη Ρογκαβόπουλου και Όσμαν στις θέσεις των φόργουορντ έδειξε προοπτική και πιθανά σχήματα με ενδιαφέρον και ανήκει στο παραπάνω πλαίσιο.

Το πρόβλημα, όμως, ήταν αλλού, όταν στο τελευταίο δεκάλεπτο όλα διαλύθηκαν. Οι «πράσινοι» έχασαν το κοντρόλ, άφησαν τη Μπασκόνια να επιβάλει το tempo της και μέσα σε λίγα λεπτά το +17 έγινε ισοπαλία. Οι αμυντικές περιστροφές άργησαν, το μυαλό έφυγε από το πλάνο και το σύνολο θύμιζε περισσότερο... preseason ομάδα παρά διεκδικήτρια της κορυφής. Ο Αταμάν ήταν έξαλλος στα αποδυτήρια, όπως μεταφέρθηκε αμέσως ρεπορταζιακά στην εκπομπή της WEB TV του SDNA, αφού τα λάθη των παικτών του ήταν πάρα πολλά για ένα εκτός έδρας ματς της EuroLeague. Βέβαια και ο ίδιος πειραματίστηκε -ενδεχομένως- πάρα πολύ, χάνοντας τη ροή που είχε «φτιαχτεί» με ορισμένες σωστές επιλογές του νωρίτερα.

Παρά το φινάλε-θρίλερ, η νίκη ήρθε. Και μαζί της, κάτι περισσότερο: μια ανάσα ηρεμίας λίγο πριν το ΣΕΦ. Όμως, αυτό το θετικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να κρύψει τις αδυναμίες που εμφανίστηκαν ξανά: έλλειψη σταθερότητας στη ρακέτα, απουσία του Λεσόρ που «φωνάζει» και παίκτες όπως ο Χολμς και ο Γιούρτσεβεν -μεταξύ άλλων- που ακόμα ψάχνουν συνέπεια.

Συνολικά, ο Παναθηναϊκός Aktor έδειξε δύο πρόσωπα. Το πρώτο, αυτό που μπορεί να «σβήσει» κάθε αντίπαλο με την ποιότητα των Ναν, Όσμαν και Χουάντσο. Το δεύτερο, εκείνο που μπορεί να... αυτοκαταστραφεί από λάθη συγκέντρωσης και από αδικαιολόγητες επιλογές. Το θετικό είναι πως βρήκε τρόπο να κερδίσει ακόμα κι έτσι, σε ένα βράδυ που έμοιαζε περισσότερο με... πείραμα παρά με κανονικό παιχνίδι.

Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κέρδος. Γιατί σε μια σεζόν που μόλις αρχίζει να «γράφει», η ομάδα του Αταμάν χρειάζεται το παραπάνω, να... αντέχει δηλαδή ακόμα και τα λάθη της και να βρίσκει τον MVP που θα τη σώζει μέσα από τις φλόγες.