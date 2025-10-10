Η νοοτροπία της λίγκας στην αντίδραση Κερεχέτα

Το… καρπούζι στη μέση θεωρείται αδικία όταν υποδέχονται τον Παναθηναϊκό στην EuroLeague κι αυτό λέει πολλά για την αντιμετώπιση των «πράσινων» επί σειρά ετών.

Μηδέν στα τρία η Μπασκόνια στην EuroLeague. Κανένα ματς δεν το έχασε με… κάτω τα χέρια. Φαινόταν όμως πως είναι χειρότερη. Απ’ τα τρία αυτά παιχνίδια, η «έκρηξη» του Κερεχέτα ήρθε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στην έδρα του παιχνίδι, απέναντι στο «τριφύλλι», αλλιώς είχε συνηθίσει τα πράγματα.

Κατά γενική ομολογία, η Μπασκόνια ειδικά στα χρόνια Μπερτομέου, ήταν απ’ τις πλέον… χαϊδεμένες ομάδες της λίγκας. Είτε είχε να κάνει με διαιτησία, είτε με καταρτισμό προγράμματος, τα πάντα.

Λογικό κι επόμενο να προκαλέσει εντύπωση η αντίδραση του ιδιοκτήτη των Βάσκων. Γιατί αυτή ήρθε στο ματς όπου πραγματικά δεν υπήρξε ούτε υποψία αδικίας της ομάδας του. Το «παράδοξο» είναι πως σε εκτός έδρας ματς, δεν πέρασαν πριονοκορδέλα τον Παναθηναϊκό. Εκεί μάλλον κρύβεται και η ουσία της κίνησης Κερεχέτα.

Όταν μια κατάσταση παγιώνεται, όσο εκτός κανόνων και ηθικής κι αν είναι, την αντιλαμβάνεται ο καθένας ως φυσιολογική. Για τον Κερεχέτα που είναι στο κουρμπέτι τόσα χρόνια, το να βλέπει την Μπασκόνια να έχει εξαιρετική διαιτησία απέναντι στον Παναθηναϊκό, είναι το νορμάλ.

Ξαφνικά, δεν είδε αυτού του είδους την αντιμετώπιση. Και ξέσπασε. Απ’ το ημίχρονο κιόλας. Στο οποίο το -6 της ομάδας του με τον τρόπο που αγωνιζόταν, ήταν μάλλον κολακευτικό. Παράλληλα, πώς μπορεί μια διαιτησία που τον αδίκησε και τον έκανε να ξεσπάσει, μέσα σε ένα δεκάλεπτο να «επέτρεψε» ανατροπή 17 πόντων; Τόσους έχαναν οι Βάσκοι και ισοφάρισαν στα 4’’ πριν το τέλος.

Η αντιμετώπιση του Παναθηναϊκού εδώ και πολλά χρόνια, από τις μέρες των αείμνηστων Παύλου και Θανάση ακόμη, είναι το λιγότερο εχθρική. Μόλις αυτό διαφοροποιήθηκε και οι διαιτητές… έκοψαν το καρπούζι στη μέση, προκλήθηκε το αίσθημα της αδικίας στην Μπασκόνια. Γιατί όποτε έβλεπε πράσινα απέναντι, ήξερε πως «τρώει» μόνο αυτή. Τώρα λοιπόν, κακοφάνηκε στον ιδιοκτήτη της.

Δε χρειάζεται να ειπωθούν πολλά όμως. Μια απλή σύγκριση θα σας πείσει. Στην πρεμιέρα της EuroLeague η Μπασκόνια έχασε απ’ τον Ολυμπιακό. Δύσκολα στο τέλος. Οι βολές 32-16 υπέρ των «ερυθρόλευκων» και τα φάουλ 23-16 πάλι υπέρ των φιλοξενούμενων. Μόνο ο Ντόρσεϊ που ήταν πρώτος σκόρερ (21 πόντους) σούταρε 10 βολές.

Στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, οι βολές ήταν 21-20 υπέρ της Μπασκόνια. Ο Κέντρικ Ναν με 30 πόντους, σούταρε 3 βολές. Άλλωστε και στα τρία ματς που έχει δώσει, έχει λιγότερες βολές απ’ όσες είχε ο Ντόρσεϊ μόνο στη Βιτόρια (8 έναντι 10). Όσο για τα φάουλ, η Μπασκόνια κέρδισε 23 έναντι 22 του Παναθηναϊκού. Σε ματς που για πάνω από 10 λεπτά, οι γηπεδούχοι κυνηγούσαν να μειώσουν μεγάλη διαφορά όλα αυτά.

Ο Κερεχέτα με τον Ολυμπιακό που είδε όσα αναφέραμε, δεν αντέδρασε. Με τον Παναθηναϊκό, πάει για τιμωρία λόγω της έντονης αντίδρασής του. Το λιγότερο οξύμωρο. Εκτός αν υπάρχουν κάποια δεδομένα στο μυαλό ενός ιστορικού παράγοντα – για τη μία και την άλλη περίπτωση – τα οποία τον παραξένεψαν με τον Παναθηναϊκό, ενώ του φάνηκαν φυσιολογικά με τον Ολυμπιακό.

