Φιλική νίκη για τους Μπακς χωρίς Γιάννη - Έπαιξε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς «λύγισαν» τους Ντιτρόιτ Πίστονς με 117-111, σε φιλικό ματς στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη της σεζόν στο NBA.

Τα «Ελάφια» παρατάχθηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ενσωματώθηκε στις προπονήσεις πριν από λίγες ημέρες, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να παίρνει χρόνο συμμετοχής.

Οι Μπακς με εξαίρεση το δεύτερο δωδεκάλεπτο, ήταν ανώτεροι από τους Πίστονς, παρουσιάζοντας για δεύτερη συνεχόμενη φιλική αναμέτρηση καλό πρόσωπο, απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο.

Ο Έι Τζέι Γκριν με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Μιλγουόκι Μπακς, με τον Κέιντ Κάνινγχαμ να ξεχωρίζει για τους Πίστονς με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στα 6 λεπτά που αγωνίστηκε είχε καλή παρουσία, σημειώνοντας τέσσερις πόντους, ενώ είχε ακόμη δύο ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ.

