Αποθέωση και στην Αμερική για τον Ναν (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε το νικητήριο καλάθι για τον Παναθηναϊκό στην έδρα της Μπασκόνια, γνωρίζοντας την αποθέωση και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Ο Κέντρικ Ναν έδωσε ακόμη μια μεγάλη παράσταση με την φανέλα του Τριφυλλιού, ολοκληρώνοντας τον αγώνα απέναντι στους Ισπανούς με 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής.

Το «Hoops Central», μάλιστα, ένα από τους μεγαλύτερους λογαριασμούς που ασχολείται με το NBA, έκανε αναδημοσίευση του video με το buzzer beater του Ναν κόντρα στην Μπασκόνια, αποθεώνοντας τον Αμερικανό γκαρντ.