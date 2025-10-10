Σήμερα στις 17:00 το παιχνίδι του Αθηναϊκού με την Σαρνέ

Ο Αθηναϊκός αντιμετωπίζει εντός έδρας την Γαλλική Σαρνέ για την πρώτη αγωνιστική του Eurocup, σε μια αναμέτρηση που ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα της Πέμπτης (19:30), αλλά λόγω προβλήματα στο κλειστό του Βύρωνα ορίστηκε για τις 17:00.

Πρεμιέρα για τον Αθηναϊκό στο Eurocup με μια μέρα καθυστέρηση. Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου φιλοξενεί την Γαλλική Σαρνέ για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης σε μια αναμέτρηση που ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα της Πέμπτης (19:30), αλλά λόγω προβλήματος στο κλειστό του Βύρωνα ορίστηκε για τις 17:00.

Συγκεκριμένα λόγω ενός προβλήματος στο πίνακα η αναμέτρηση καθυστέρησε πάνω από μια ώρα, ωστόσο οι ιθύνοντες του Αθηναϊκού μετά από πολλαπλές προσπάθειες δεν κατάφεραν να λύσουν το πρόβλημα με την αναμέτρηση να οδηγείται σε οριστική αναβολή.