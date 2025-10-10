Όσμαν: «Ο Ναν είναι αυτός που θα μας δίνει τη νίκη - Γεννήθηκε για τέτοιες στιγμές»

Ο Τζέντι Όσμαν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στην Μπασκόνια αναφέρθηκε στο καταπληκτικό buzzer-beater του Κέντρικ Ναν αλλά και στο επερχόμενο ντέρμπι «αιωνίων».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τον αγώνα: «Είχαμε τον έλεγχο για 37 λεπτά. Τα τελευταία τρία λεπτά δεν παίξαμε όσο καλά έπρεπε. Είμαστε σπουδαία ομάδες, έχουμε σπουδαίους παίκτες. Δεν είναι καλός τρόπος να τελειώσεις τον αγώνα. Σίγουρα θα το τελειώναμε διαφορετικά, αλλά στο τέλος είναι νίκη. Είναι τρίτο ματς, έχουμε νέους παίκτες, θα προσαρμοστούν. Η νίκη είναι νίκη. Καλή νίκη».

Για το αν ο Παναθηναϊκός θεώρησε πως το ματς είχε τελειώσει: «Όχι. Στην έδρα της Μπασκόνια είναι πάντα δύσκολα. Έχουν καλούς οπαδούς και μπορούν να επιστρέψουν. Δεν είναι τόσο καλοί όσο ήταν πριν λίγα χρόνια αλλά έχουν σπουδαίους παίκτες. Με εύστοχα τρίποντα μπορούν να επιστρέψουν. Δεν θεώρησα πως είχε τελειώσει το ματς αλλά πρέπει να παίξουμε καλύτερα».

Για το αν βελτιώνεται σε κάθε ματς: «Ναι, φυσικά. Το μόνο που με νοιάζει είναι ότι είχα πέντε λάθη. Είναι πολλά, συνήθως δεν κάνω τόσα. Πρέπει να προσέχω την μπάλα. Κατά τα άλλα νιώθω καλά, ήταν ωραία νίκη και χαίρομαι που βοήθησα την ομάδα».

Για το buzzer-beater του Ναν: «Πολύ δύσκολο σουτ. Είναι ο τύπος που θα μας δώσει τη νίκη. Ήμουν στην γωνία, το σουτ ήταν πολύ δύσκολο. Έμοιαζε να πηγαίνει έξω και τελικά μπήκε. Γεννήθηκε για τέτοιες στιγμές. Έκανε τρομερό ματς».

Για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Ένα ματς που πρέπει να κερδίσουμε. Παίζουμε απέναντι στους αντιπάλους μας και πρέπει να κερδίσουμε. Έχουν καλή ομάδα, θα δούμε τι θα γίνει».

Για το πόσο σημαντική είναι αυτή η νίκη ψυχολογικά ενόψει του ντέρμπι: «Είναι σημαντική. Ήταν πολύ σημαντικό ματς. Η πρώτη εκτός έδρας νίκη μας. Ήταν πολύ σημαντική. Υπάρχουν στιγμές που παίζουμε τρομερά και κάποιες που δεν παίζουμε καλά. Πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Το να πάμε στο ΣΕΦ να κερδίσουμε είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε 40 ματς να παίξουμε, ακόμα 37. Θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε».