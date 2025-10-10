Γκαλμπιάτι: «Παίξαμε καλή άμυνα αλλά ο Ναν έβαλε τρομερό καλάθι»

Ο Πάολο Γκαλμπιάτι μετά την ήττα της Μπασκόνια από τον Παναθηναϊκό AKTOR στάθηκε στο τρομερό buzzer-beater του Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Επαναλάβαμε αυτά που κάναμε στα τελευταία μας και μας τιμώρησαν. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν στο -6 γιατί χάναμε ελεύθερα σουτ και λέι-απ. Δυστυχώς, το τέλος της τρίτης περιόδου ήταν καταστροφικό. Εκτιμάω την προσπάθεια. Αυτό είναι το μπάσκετ, τα όμορφα και τα άσχημα.

Δεν είμαστε στην ίδια σελίδα σε κάθε κατοχή. Και στην Ευρωλίγκα και στο ισπανικό πρωτάθλημα δεν μπορείς να το αποδεχτείς αυτό.

Μας λείπουν προπονήσεις, η χημεία και η εμπειρία. Το ροτέισον ήταν μικρό γιατί ήταν εκτός ο Σάμανιτς, ο Ντιακιτέ δεν είναι σε φόρμα. Εκτιμάω την προσπάθειά του, μετά από 2 λεπτά λέει "κάνε με αλλαγή". Ο Κούρουτς έχει κάνει μία προπόνηση. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να παίζουμε μαζί. Όταν παίζουμε μαζί είμαστε διαφορετική από όταν δεν παίζουμε μαζί. Μέρος της δουλείας μου είναι να κάνω τους παίκτες να καταλάβουν πως πρέπει να είμαστε μαζί. Δεν χρειαζόματε ήρωες, αλλά μία ομάδα με παίκτες που παίζουν ο ένας για τον άλλον.

Ο Φρις ήταν δική μου επιλογή. Ο Τάντας παρά το ότι δεν είναι σε καλή φόρμα μας δίνει πολλά. Ο Μάρκους χρειάζεται να προπονηθεί. Να βρει την φόρμα του. Τον χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε τους πάντες. Με τους πάντες θα είμαστε καλά. Χωρίς τους πάντες θα είναι δύσκολα. Θα χρειαστεί έξτρα προσπάθεια.

Δεν πρέπει να κάνουμε φάουλ όταν σουτάρουν. Μετά από αυτό, παίξαμε πολύ καλή άμυνα, έκανε fade-away jumper και σκόραρε. Έχει εμπειρία. Μπορώ να καταλάβω τους παίκτες. Έχει μπροστά σου τον Ναν, σε μία από τις πιο σεβαστές ομάδες της λίγκας, μπορείς να κάνεις φάουλ αλλά αν πάρει 3 βολές... Έπαιξαν τρομερή άμυνα, ο Ναν έβαλε τρομερό καλάθι. Κάποιος άλλος με περισσότερη εμπειρία ίσως έκανε φάουλ τη σωστή στιγμή ή να έκλεβε την μπάλα. Σκόραρε, εμείς χάσαμε λέι-απς. Είμαι νευριασμένος για αυτό.

Αν σουτάρουμε περισσότερο και σκοράρουμε περισσότερο θα κερδίσουμε εύκολα. Δεν είναι απλά τα τρίποντα, πρέπει να βρούμε τα σωστά σουτ. Θυμάμαι ελεύθερα τρίποντα που χάσαμε και λέι-απς. Οι τελευταίες 3 βολές στη σειρά. Πρέπει να εκτελούμε το καλύτερο σουτ που μπορούμε».