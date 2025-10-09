Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Μαγικός Ναν, τρομερός Όσμαν και κολόνα Χουάντσο

Aναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:
Τι Τζέι Σορτς: Όσο αναρρώνει τόσο θα βρίσκει και τα πατήματά του. Ήταν θετικός και σε άμυνα και σε επίθεση, έχοντας 5 πόντους(2/7 διπ., 1/2 βολές), 3 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Θέλει ακόμα να βρει ρυθμό, κάτι που θα γίνει μέσα από τα ματς. Βαθμός: 6
Τζέντι Όσμαν: Τρομερός από την αρχή του ματς και στις δύο πλευρές του παρκέ. Εξαιρετικές άμυνες, σωστές επιλογές και παιχνίδι στο ανοικτό γήπεδο. Τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους (5/7 διπ., 3/7 τριπ., 1/2 βολές), 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Βαθμός: 10
Ρίσον Χολμς: Φορτώθηκε με φάουλ και δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στο παιχνίδι. Αποβλήθηκε στο 34' με 5 φάουλ, έχοντας 4 πόντους (2/4 διπ., 0/2 βολές) και 2 ριμπάουντ. Βαθμός: 5
Κώστας Σλούκας:.Δεν του πήγε το ματς επιθετικά, έχοντας 2 πόντους (1/3 διπ., 0/3 τριπ.) και 1 ασίστ, ενώ είχε θέματα και στην άμυνα. Βαθμός: 5
Νίκος Ρογκαβόπουλος: Επιθετικά δεν του πήγε το παιχνίδι, έχοντας 2 πόντους (2/2 βολές, 0/1 διπ.), αλλά κατάφερε να δώσει βοήθειες στην άμυνα (3 ριμπ.). Είχε και 1 ασίστ, αλλά δεν έκανε τη διαφορά. Βαθμός: 5
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: Βοήθησε κυρίως με τις άμυνές του και έβαλε κι αυτός το λιθαράκι του σε σημαντικό σημείο. Είχε 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βαθμός: 6
Τζέριαν Γκραντ: Δεν βρέθηκε σε καλό βράδυ επιθετικά, αλλά μίλησε σε κρίσιμο σημείο με ένα δίποντο (2π., 1/3 διπ.), αλλά ήταν ο γνωστός Γκραντ στην άμυνα απέναντι στην περιφέρεια της Μπασκόνια και ειδικά στο μαρκάρισμα του Νόελ. Είχε ακόμα 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, αλλά και 3 λάθη. Βαθμός: 6
Κέντρικ Ναν: Ασταμάτητος σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και ο παίκτης που έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκός με το buzzer beater του στο τέλος. Είχε συνολικά 30 πόντους (9/13 διπ., 3/7 τριπ., 3/3 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, αλλά και 4 λάθη. Βαθμός: 10
Μάριους Γκριγκόνις: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Κολόνα σε όλο το ματς και στις δύο πλευρές του παρκέ. Βοήθησε στην άμυνα με 10 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο και στην επίθεση με 15 πόντους (2/4 διπ., 2/5 τριπ., 5/5 βολές). Βαθμός: 10
Ντίνος Μήτογλου: Είχε καλά διαστήματα στο παιχνίδι, τελείωσε με 6 πόντους (2/2 διπ., 0/2 τριπ., 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος. Είχε κάποια προβλήματα στην άμυνα. Βαθμός: 7
Όμερ Γιούρτσεβεν: Ξεκίνησε στη βασική πεντάδα κι έδωσε λύσεις στα ριμπάουντ (7 ριμπ.), αλλά επιθετικά ήταν σε άλλο γήπεδο (0/3 διπ., 0/2 βολές, 1 λάθος) και ο Αταμάν τον τράβηξε στον πάγκο. Τον έβαλε πάλι στο 35', έχασε 2 βολές και ματς τέλος. Βαθμός: 1