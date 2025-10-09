Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Μαγικός Ναν, τρομερός Όσμαν και κολόνα Χουάντσο

Ο Παναθηναϊκός έκανε τα εύκολα δύσκολα στη Βιτόρια, αλλά με MVP και πάλι τον Ναν, τον Όσμαν σε τρομερή μέρα και τον Χουάντσο κολόνα έφυγε με το διπλό από την Μπασκόνια.

Aναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Όσο αναρρώνει τόσο θα βρίσκει και τα πατήματά του. Ήταν θετικός και σε άμυνα και σε επίθεση, έχοντας 5 πόντους(2/7 διπ., 1/2 βολές), 3 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Θέλει ακόμα να βρει ρυθμό, κάτι που θα γίνει μέσα από τα ματς. Βαθμός: 6

Τζέντι Όσμαν: Τρομερός από την αρχή του ματς και στις δύο πλευρές του παρκέ. Εξαιρετικές άμυνες, σωστές επιλογές και παιχνίδι στο ανοικτό γήπεδο. Τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους (5/7 διπ., 3/7 τριπ., 1/2 βολές), 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Βαθμός: 10

Ρίσον Χολμς: Φορτώθηκε με φάουλ και δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στο παιχνίδι. Αποβλήθηκε στο 34' με 5 φάουλ, έχοντας 4 πόντους (2/4 διπ., 0/2 βολές) και 2 ριμπάουντ. Βαθμός: 5

Κώστας Σλούκας:.Δεν του πήγε το ματς επιθετικά, έχοντας 2 πόντους (1/3 διπ., 0/3 τριπ.) και 1 ασίστ, ενώ είχε θέματα και στην άμυνα. Βαθμός: 5

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Επιθετικά δεν του πήγε το παιχνίδι, έχοντας 2 πόντους (2/2 βολές, 0/1 διπ.), αλλά κατάφερε να δώσει βοήθειες στην άμυνα (3 ριμπ.). Είχε και 1 ασίστ, αλλά δεν έκανε τη διαφορά. Βαθμός: 5

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: Βοήθησε κυρίως με τις άμυνές του και έβαλε κι αυτός το λιθαράκι του σε σημαντικό σημείο. Είχε 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βαθμός: 6

Τζέριαν Γκραντ: Δεν βρέθηκε σε καλό βράδυ επιθετικά, αλλά μίλησε σε κρίσιμο σημείο με ένα δίποντο (2π., 1/3 διπ.), αλλά ήταν ο γνωστός Γκραντ στην άμυνα απέναντι στην περιφέρεια της Μπασκόνια και ειδικά στο μαρκάρισμα του Νόελ. Είχε ακόμα 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, αλλά και 3 λάθη. Βαθμός: 6

Κέντρικ Ναν: Ασταμάτητος σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και ο παίκτης που έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκός με το buzzer beater του στο τέλος. Είχε συνολικά 30 πόντους (9/13 διπ., 3/7 τριπ., 3/3 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, αλλά και 4 λάθη. Βαθμός: 10

Μάριους Γκριγκόνις: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Κολόνα σε όλο το ματς και στις δύο πλευρές του παρκέ. Βοήθησε στην άμυνα με 10 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο και στην επίθεση με 15 πόντους (2/4 διπ., 2/5 τριπ., 5/5 βολές). Βαθμός: 10

Ντίνος Μήτογλου: Είχε καλά διαστήματα στο παιχνίδι, τελείωσε με 6 πόντους (2/2 διπ., 0/2 τριπ., 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος. Είχε κάποια προβλήματα στην άμυνα. Βαθμός: 7

Όμερ Γιούρτσεβεν: Ξεκίνησε στη βασική πεντάδα κι έδωσε λύσεις στα ριμπάουντ (7 ριμπ.), αλλά επιθετικά ήταν σε άλλο γήπεδο (0/3 διπ., 0/2 βολές, 1 λάθος) και ο Αταμάν τον τράβηξε στον πάγκο. Τον έβαλε πάλι στο 35', έχασε 2 βολές και ματς τέλος. Βαθμός: 1