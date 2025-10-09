Το βίντεο με το τρομερό buzzer beater του Ναν μέσα από την «Buesa Arena» (vid)

Ο Παναθηναϊκός Aktor αναμετρήθηκε με την Μπασκόνια για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague, με το ματς να είναι πραγματικό θρίλερ στο φινάλε. Και τότε μίλησε ο MVP της διοργάνωσης.
Ο Κέντρικ Ναν στην τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού Aktor πήρε την μπάλα και ανάμεσα από δύο αντιπάλους κατάφερε να ευστοχήσει και να «παγώσει» την «Buesa Arena». Έτσι, ο Αμερικανός σούπερσταρ διαμόρφωσε το τελικό 86-84 και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.
Δείτε το βίντεο:
MVP #paobc pic.twitter.com/KYiHJvwvuC— George Zakkas (@ZakkasGeorge) October 9, 2025