Το βίντεο με το τρομερό buzzer beater του Ναν μέσα από την «Buesa Arena» (vid)

Δείτε το βίντεο με την τρομερή προσπάθεια του Κέντρικ Ναν μέσα από την «Buesa Arena», η οποία έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό Aktor κόντρα στην Μπασκόνια. Αποστολή στην Βιτόρια: Γιώργος Ζάκκας

Ο Παναθηναϊκός Aktor αναμετρήθηκε με την Μπασκόνια για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague, με το ματς να είναι πραγματικό θρίλερ στο φινάλε. Και τότε μίλησε ο MVP της διοργάνωσης.

Ο Κέντρικ Ναν στην τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού Aktor πήρε την μπάλα και ανάμεσα από δύο αντιπάλους κατάφερε να ευστοχήσει και να «παγώσει» την «Buesa Arena». Έτσι, ο Αμερικανός σούπερσταρ διαμόρφωσε το τελικό 86-84 και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Δείτε το βίντεο: