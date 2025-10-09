Μια Παρί (2-1) να την... πιείς στο ποτήρι επικράτησε με 90-79 της Βίρτους Μπολόνια (1-2) για την 3η αγωνιστική και υπενθύμισε ότι -και φέτος- θα είναι μία από τις πιο απολαυστικές ομάδες! Ο Ναντίρ Ιφί με 20 (+6 ασίστ) και ο Μάθιου Μόργκαν με 21 πόντους ηγήθηκαν στο σκοράρισμα και στην αξιολόγηση, εκατέρωθεν.

Για πρώτη φορά φέτος, το Παρίσι και η «Adidas Arena» άνοιξαν τις... πύλες τους για να υποδεχθούν την EuroLeague και φυσικά, χορτάσαμε... μπάσκετ! Η πρώτη περίοδος ήταν ανταγωνιστική, με τους γηπεδούχους να παίρνουν ώθηση από τον «δαιμόνιο» Ιφί και την ιταλική ομάδα να βρίσκει λύσεις, έχοντας 8 διαφορετικούς σκόρερ. Πρώτο καλάθι από τον Σμάιλαγκιτς (0-3) και σερί 7-0 δια χειρός Ιφί μέσα σε ένα λεπτό (7-3). Ο Παγιόλα υπέγραψε το τελευταίο προσπέρασμα της Βίρτους (10-11, 3') και ο Ιφί συνδέθηκε ξανά με το καλάθι για το +6, 17-11, στα μισά. Η είσοδος του Ντοκοσί ενίσχυσε την Παρί στο «ζωγραφιστό», όμως ο Γάλλος φόργουορντ είχε 0/5 βολές. Ιφί και Ομς διαμόρφωσαν το 24-18 στο 7', αλλά χάρη στον Μάθιου Μόργκαν η ομάδα της Μπολόνια έτρεξε ένα σερί 6-0 για το 24-24 στο 10'.

Οι παίκτες του Φραντσέσκο Ταμπελίνι μπήκαν... φουριόζοι στο δεύτερο δεκάλεπτο, τρέχοντας ένα σερί 11-0 (35-24) και κρατώντας «άποντους» τους φιλοξενούμενος έως το 14'. Φάιγ, Εμπάιγ και Τζέρεμι Μόργκαν πέτυχαν το 32-24 στο 13' και με τρίποντο ο Ερέρα έσπασε το «φράγμα» του +10 για το 35-24. Ο Έντουαρντς πήρε προσπάθειες και μείωσε σε 35-26 στο 14', απάντησε στους Γουίλις-Αγιαγί για το 41-30 στο 17', όμως εκ νέου ο Γουίλις «εκτόξευσε», για πρώτη φορά, τη διαφορά στο +14, 47-33, στο 19'. Μέσα σε ένα λεπτό οι Έντουαρντς, Μάθιου Μόργκαν και Νιανγκ «έκοψαν» την απόσταση στους εννέα, για το 49-40 του ημιχρόνου, αλλά... ως εκεί, καθώς η Παρί είχε τα ηνία και επέβαλε το ρυθμό της.

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, ο Ιφί «πάγωσε» επιθετικά, αλλά οι συμπαίκτες του θύμιζαν μια συνέχεια της περσινής version που λάνσαραν οι Παριζιάνοι. Νέο +14 σε δυόμιση λεπτά, 57-43, από τον Εμπάιγ που έφθασε τους 10 πόντους και 61-45 στο 24' χάρη σε τρίποντο του Ουατάρα. Ο Νιανγκ έφερε ενέργεια από τον πάγκο για το 63-51, αλλά ο Ιφί βρήκε τη λύση για το 66-51 στο 27'. Ο Έντουαρντς «σίγησε» στην τρίτη περίοδο και ο Μάθιου Μόργκαν πάλευε μόνος του, φθάνοντας στους 16 πόντους προσωπικά, όμως δεν μπορούσε να μειώσει το σκορ περισσότερο από τους 12 πόντους, όπως το 72-60 στο 30'.

Στη «διαβολοεβδομάδα» που ακολουθεί, η Παρί υποδέχεται την Μπασκόνια (15/10, 21:45) και τη Χάποελ Τελ Αβίβ (17/10, 21:45), ενώ η Βίρτους Μπολόνια περιμένει, αρχικά, τη Μονακό (15/10, 21:30) και έπειτα επιστρέψει στη Γαλλία για να παίξει με τη Βιλερμπάν (17/10, 21:00).

Τα δεκάλεπτα: 24-24, 49-40, 72-60, 90-79

