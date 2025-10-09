Ουίντχορστ: «Η λίγκα προετοιμάζεται για την αποχώρηση του Γιάννη από τους Μπακς»

Ο Μπράιαν Ουίντχορστ σε δηλώσεις του τόνισε πως όλο το ΝΒΑ προετοιμάζεται για την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Οι φήμες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζονται και φαίνεται πως η θητεία του στους Μιλγουόκι Μπακς πλησιάζει προς το τέλος της. Ο Σαμς Σαράνια ανέφερε πως οι ομάδες του ΝΒΑ περιμένουν την ευκαιρία τους για να αποκτήσουν τον «Greek Freak» και τώρα το... έδαφος για την αποχώρησή του προετοιμάζει και ο Μπράιαν Ουίντχορστ.

Ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε στο «First Take» και αναφέρθηκε στο μέλλον του Έλληνα σούπερσταρ. Τόνισε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκέφτεται και ο ίδιος το να αποτελέσει παρελθόν από τα «Ελάφια» και υπογράμμισε πως ολόκληρη η λίγκα προετοιμάζεται για το «αντίο» του «Greek Freak» στους Μπακς.

«Έδωσε ο ίδιος την απάντηση: Είπε 6 ή 7 μήνες. Δεν έβγαλε από το... πουθενά αυτό τον αριθμό. Η λίγκα προετοιμάζεται για την αποχώρηση του Γιάννη από τους Μπακς. Δεν είναι προσβολή, είναι η πραγματικότητα. Το ακούς στις ίδιες τις λέξεις και τις πράξεις του Γιάννη ότι το σκέφτεται στο πίσω μέρος του μυαλού του» είπε ο Ουίντχορστ.