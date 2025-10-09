Ουίντχορστ: «Η λίγκα προετοιμάζεται για την αποχώρηση του Γιάννη από τους Μπακς»

Οι φήμες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζονται και φαίνεται πως η θητεία του στους Μιλγουόκι Μπακς πλησιάζει προς το τέλος της. Ο Σαμς Σαράνια ανέφερε πως οι ομάδες του ΝΒΑ περιμένουν την ευκαιρία τους για να αποκτήσουν τον «Greek Freak» και τώρα το... έδαφος για την αποχώρησή του προετοιμάζει και ο Μπράιαν Ουίντχορστ.
Ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε στο «First Take» και αναφέρθηκε στο μέλλον του Έλληνα σούπερσταρ. Τόνισε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκέφτεται και ο ίδιος το να αποτελέσει παρελθόν από τα «Ελάφια» και υπογράμμισε πως ολόκληρη η λίγκα προετοιμάζεται για το «αντίο» του «Greek Freak» στους Μπακς.
«Έδωσε ο ίδιος την απάντηση: Είπε 6 ή 7 μήνες. Δεν έβγαλε από το... πουθενά αυτό τον αριθμό. Η λίγκα προετοιμάζεται για την αποχώρηση του Γιάννη από τους Μπακς. Δεν είναι προσβολή, είναι η πραγματικότητα. Το ακούς στις ίδιες τις λέξεις και τις πράξεις του Γιάννη ότι το σκέφτεται στο πίσω μέρος του μυαλού του» είπε ο Ουίντχορστ.