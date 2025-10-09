Σαράνια: «Νέος προπονητής των ΗΠΑ ο Έρικ Σποέλστρα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Σαμς Σαράνια ο Έρικ Σποέλστρα αναμένεται να είναι ο επόμενος προπονητής των ΗΠΑ, με τον πολύπειρο τεχνικό να διαδέχεται στην άκρη του πάγκου τον Στιβ Κερ.

Ο πολύπειρος τεχνικός θα αναλάβει τις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στο Κατάρ και τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028 στο Λος Άντζελες, ενώ όπως αναφέρεται η ανακοίνωση από την αμερικανική ομοσπονδία μπάσκετ θα γίνει σύντομα.

Ο τεχνικός των Μαϊάμι Χιτ θα διαδεχθεί έτσι τον Στιβ Κερ στον πάγκο της Εθνικής Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας διατελέσει πρώτος βοηθός του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.