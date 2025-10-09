Σαράνια: «Νέος προπονητής των ΗΠΑ ο Έρικ Σποέλστρα»

Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία των ΗΠΑ. Σύμφωνα με δημοσίεμα του Σαμς Σαράνια ο Έρικ Σποέλστρα αναμένεται να είναι ο επόμενος προπονητής της Αμερικής, αντιαθιστώντας στον πάγκο τον Στιβ Κερ.
Ο πολύπειρος τεχνικός θα αναλάβει τις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στο Κατάρ και τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028 στο Λος Άντζελες, ενώ όπως αναφέρεται η ανακοίνωση από την αμερικανική ομοσπονδία μπάσκετ θα γίνει σύντομα.
Ο τεχνικός των Μαϊάμι Χιτ θα διαδεχθεί έτσι τον Στιβ Κερ στον πάγκο της Εθνικής Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας διατελέσει πρώτος βοηθός του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.
Just in: USA Basketball is expected to name Erik Spoelstra as the new head coach of the men's national team, sources tell ESPN. Spoelstra succeeds Steve Kerr for the next World Cup and the 2028 Summer Olympics after serving as a lead assistant on Team USA's 2024 gold medal squad. pic.twitter.com/eApR2LsXeB— Shams Charania (@ShamsCharania) October 9, 2025