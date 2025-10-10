Ολυμπιακός: Με απουσίες κόντρα στην Ντουμπάι για την επιστροφή στις νίκες

O - γεμάτος απουσίες - Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ (21:15) την Ντουμπάι BC για την 3η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα στην Ρεάλ.

Ο Ολυμπιακός διασταυρώνει τα ξίφη του με την Ντουμπάι BC (21:15) για την 3η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Ρεάλ.

Οι Πειραιώτες ταλαιπωρούνται από αρκετά προβλήματα τραυματισμών, με τον Γιώργο Mπαρτζώκα να μην υπολογίζει αρχικά τους Τόμας Ουόκαπ και Κίναν Έβανς, ενώ όπως όλα δείχνουν εκτός θα μείνει και ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην ποδοκνιμική. Παράλληλα τις τελευταίες μέρες ο Ντόντα Χολ αντιμετώπισε μια ίωση, ωστόσο αναμένεται να είναι διαθέσιμος για την ομάδα του Λιμανιού.

Από την αντίπερα όχθη η Ντουμπάι BC δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Αλέκσα Αβράμοβιτς που θα μείνει αρκετό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης και τον Ντζάναν Μούσα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

20:45 Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC

21:30 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Ζάλγκιρις