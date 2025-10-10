Γκούντγουιν: «Ο Άρης έχει πολύ καυτή ατμόσφαιρα, θα είναι δύσκολα τα πράγματα»

Την άποψή του για την εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας του απέναντι στον Άρη Betsson το προσεχές Σάββατο (11/10, 16:00), για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, μοιράστηκε ο Σέβεζ Γκούντγουιν.

Αναλυτικά όσα είπε ο σέντερ του Κολοσσού για το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη:

«Περιμένουμε ότι θα γίνει μία δυνατή μάχη. Θα είναι το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος στην έδρα τους οπότε θα πρέπει να μπούμε δυνατά και με κίνητρο. Μόνο εμάς θα έχουμε στο γήπεδο, καθώς και η κερκίδα θα είναι εναντίον μας.

Θα πρέπει να μπούμε μέσα και να παλέψουμε κάθε κατοχή, να παίξουμε έξυπνα και να εκτελούμε σωστά το πλάνο. Έχω παίξει εκεί και ξέρω την ατμόσφαιρα, που είναι πολύ καυτή. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Να κάνουμε το παιχνίδι μας και να παλέψουμε για τη νίκη».