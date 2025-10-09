Παναθηναϊκος: Τούρτα - έκπληξη στον Τζέριαν Γκραντ στην Βιτόρια (vid)

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάσε τούρτα - έκπληξη στον Τζέριαν Γκραντ στην Βιτόρια που συμπληρώνει σήμερα τα 33ου γενέθλια.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το παιχνίδι κόντρα στην Μπασκόνια, με τους «πράσινους» να μην ξεχνούν τον Τζέριαν Γκραντ που σήμερα γιορτάζει τα 33ου γενέθλια.

Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση της ομάδας του Εργκίν Αταμάν με την ομάδα της Βιτόριας, με το «τριφύλλι» να του ετοιμάζει μια τούρτα - έκπληξη στο γεύμα της ομάδας.

Δείτε το video της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: