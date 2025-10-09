Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε νέα χορηγική συμφωνία

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε την έναρξη νέας χορηγικής συμφωνίας με τη DHI Global.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της με τη DHI Global, παγκόσμιο ηγέτη στη μεταμόσχευση μαλλιών, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης.

Η DHI, με εμπειρία 55 ετών, παρουσία σε 75 κέντρα παγκοσμίως και περισσότερους από 250.000 ασθενείς, αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία της τριχόπτωσης. Έχει αναπτύξει τη μέθοδο DHI Direct Hair Implantation, τη σύγχρονη τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών που εγγυάται απόλυτα φυσικά αποτελέσματα, ασφάλεια και άνεση. Παράλληλα, προσφέρει το καινοτόμο σύστημα διάγνωσης της τριχόπτωσης DHI DSA καθώς και πρωτοποριακές θεραπείες και προϊόντα για την πρόληψη της τριχόπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο http://paobc.gr ή στο CLUB 1908!».