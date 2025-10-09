Έγινε... γηπεδάρα: Φοβερή «μεταμόρφωση» στο κλειστό του Αμαρουσίου! (vid)

Η ομάδα των βορείων προαστίων έχει ανανεωθεί σε όλα τα μέτωπα, με τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο κλειστό του Αμαρουσίου να είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακές.

Το Μαρούσι δεν ήθελε και πολύ πέρυσι να υποβιβαστεί. Στις λεπτομέρειες τα κατάφερε παρά τα πάρα πολλά χρήματα που δαπάνησε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δήμος Στασινόπουλος.

Φέτος οι «κιτρινόμαυροι» άλλαξαν. Σε όλα τα μέτωπα. Και όχι μόνο στο αγωνιστικό. Οι νέοι άνθρωποι, που μπήκαν στην ομάδα, έδωσαν άλλη πνοή στο τμήμα πάντα βέβαια με την αρωγή όσων παρέμειναν από τα προηγούμενα χρόνια στη ΚΑΕ.

Το κλειστό του Αγίου Θωμά είναι από εκείνα τα πράγματα, που έχουν αλλάξει τρομερά. Οσοι πήγαν στο ματς με τον Ολυμπιακό το διαπίστωσαν από κοντά. Οσοι είδαν το παιχνίδι από την τηλεόραση πήραν μία γεύση.

Πάντα το πρώτο που βλέπουν όλοι είναι το αγωνιστικό. Τους παίκτες, τους προπονητές, τις νίκες.

Όλα, όμως, ξεκινούν έξω από τις τέσσερις γραμμές του παρκέ. Πρώτα τακτοποιούνται αυτά και έπειτα έρχεται το αγωνιστικό. Το Μαρούσι φέτος πήγε με αυτή την διαδικασία . Και ευελπιστεί να έχει και τα ανάλογα αποτελέσματα με όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες.