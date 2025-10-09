Παραμένει σε νοσηλεία ο Μουμπρού - Έχει χάσει 16 κιλά

Ο Άλεξ Μουμπρού παραμένει σε νοσηλεία μετά το EuroBasket και έχει χάσει 16 κιλά.

Η περιπέτεια υγείας του Άλεξ Μουμπρού συνεχίζεται. Ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης στις 15 Σεπτεμβρίου και νοσηλεύεται μέχρι και σήμερα.

Ο κόουτς, ο οποίος διαγνώστηκε με παγκρεατίτιδα, έχει χάσει 16 κιλά, αφού δεν μπορεί να καταναλώσει στερεά τροφή. Τρέφεται μόνο με υγρά και θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον 10 μέρες ακόμα.

Μάλιστα, ακόμα και όταν πάρει εξιτήριο θα παραμείνει σε πλήρη ανάπαυση στην οικεία του και θα υποβληθεί σε αφαίρεση χοληδόχου κύστης.