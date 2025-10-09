Ντοκ Ρίβερς: «Δεν υπήρξε ποτέ συζήτηση για ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο»

Ο Ντοκ Ρίβερς σε δηλώσεις του μίλησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την περιβόητη ανταλλαγή σημειώνοντας πως ουδέποτε υπήρξαν συζητήσεις για να αποχωρήσει από τους Μπακς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο ESPN:

«Είμαι προπονητής 26-27 χρόνια και ένα πράγμα που ξέρω είναι ότι 30 ομάδες καλούν 30 ομάδες (σ.σ. για πιθανές ανταλλαγές). Λένε, για παράδειγμα, ‘Θα θέλατε να ανταλλάξετε τον Κρις Πολ;’ Και απαντάς όχι. Αυτό δεν αποτελεί συζήτηση για ανταλλαγή. Διάβασα που έλεγαν για αρκετές συζητήσεις για ανταλλαγή του Γιάννη. Ε, λοιπόν, αυτό δεν συνέβη ποτέ. Ήταν μια συζήτηση όπου μια ομάδα τηλεφώνησε και ο Τζον Χορστ (σ.σ. τζένεραλ μάνατζερ των Μπακς) απαντά όχι εδώ και… 11 χρόνια. Δεν ξέρω γιατί αυτό είναι είδηση τώρα, αλλά υποθέτω ότι έτσι θεωρείται», τόνισε.

«Ο Γιάννης λέει συνέχεια πόσο αφοσιωμένος είναι στην ομάδα και πόσο πιστεύει ότι μπορεί να γίνει καλύτερη, οπότε δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό. Κάθε κομμάτι του Γιάννη το λέει αυτό. Αν διαβάσετε τα σχόλιά του αυτό το καλοκαίρι, κάθε σχόλιο που έχει κάνει αφορά στο ότι βρίσκεται στο Μιλγουόκι, ότι αγαπά την πόλη. Η ιστορία αυτή έχει κουράσει, αλλά στο τέλος της ημέρας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ο Τζον Χορστ δεν έχει ποτέ καλέσει ομάδα για να ανταλλάξει τον Γιάννη. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Και μέχρι να συμβεί αυτό, δεν υπάρχει πραγματικά καμία είδηση»,