Δημάκος: «Να αποδείξω ακόμη και στα 35 μου ότι μπορώ να σταθώ στην Elite League»

Το Ψυχικό κέρδισε με 80-85 τον Α.Ο. Δάφνης εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Elite League, και ο γκαρντ των νικητών, Γιάννης Δημάκος, μίλησε στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Α.Ο. Δάφνης: «Ήταν το καλύτερο ξεκίνημα για εμάς. Η Δάφνη έχει δύσκολη έδρα και ήταν σημαντική η νίκη για ‘μας. Στην προετοιμασία είχαμε πολλές δυσκολίες με τραυματισμούς. Ο Χέντερσον ενσωματώθηκε την τελευταία βδομάδα. Δεν παίξαμε καθόλου καλά, είμαστε ανέτοιμοι ακόμα, αλλά μάς έδωσε ψυχολογία η νίκη».

Για τη συνεχόμενη παρουσία του Ψυχικού στην κατηγορία: «Το Ψυχικό έχει ως στόχο μια καλή πορεία όπως τα τελευταία χρόνια. Σκοπός μας να παρουσιάσουμε ένα καλό πρόσωπο στο παρκέ με όμορφο μπάσκετ. Έτσι όπως έχω εικόνα, ο κόουτς Ρεμεντέλας είναι σταθερός όπως και η διοίκηση. Ο κύριος Λατσούδας βοηθάει όσο μπορεί και πολύ καλά. Οικονομικά είναι “καθαρή” ομάδα. Αγωνιστικά, στο παρελθόν υπήρχε “κορμός” αρκετά έμπειρος. Φέτος άλλαξε αυτό και έχουμε πιο νεαρούς παίκτες. Ο κόουτς ξέρει τι ομάδα θα ετοιμάσει κάθε χρονιά βάσει του πρωταθλήματος».

Για τον ανταγωνισμό της φετινής Elite League: «Είναι φαβορί η ΑΓΕΧ φέτος. Η φετινή κατηγορία δείχνει ότι δεν υπάρχουν μεγάλα ρόστερ βάσει αριθμών σε πρωτοκλασάτους παίκτες. Υπάρχουν αρκετοί νέοι παίκτες. Με το “καλημέρα” η Elite League έδειξε πόσο καλό πρωτάθλημα. Νομίζω θα έχουμε ένα δυνατό πρωτάθλημα».

Για την επιστροφή του στο Ψυχικό μετά από 10 χρόνια: «Σκέφτομαι συνέχεια ότι έχω μεγαλώσει από την τελευταία μου θητεία στο Ψυχικό. Όταν το σκέφτομαι αυτό στεναχωριέμαι, γιατί έχω περάσει πολλά. Τα χρόνια που έχω ακόμα στο μπάσκετ δεν είναι πολλά, έχουν λιγοστέψει πολύ».

Για το κίνητρο του στο Ψυχικό: «Το ότι έχω μεγαλώσει δεν αλλάζει τίποτα. Θέλω να παίζω το μπάσκετ που αγαπώ. Έχω συμπεριλάβει το να βοηθάω όσο μπορώ τους μικρότερους ώστε να αφήσουμε κάτι και να τους ετοιμάσουμε τον δρόμο πιο “καθαρό” για το μέλλον τους. Θέλω να αποδείξω ακόμη και στα 35 μου ότι μπορώ να παίξω στην Elite League. Πρέπει να είμαι σε καλή κατάσταση με σωστή διατροφή. Η εμπειρία σού δίνει παραπάνω λεπτά στο παρκέ χωρίς να καταναλώσεις παραπάνω ενέργεια. Το ότι έχω κάποια νεότερα παιδιά στην ομάδα, μου δίνει κίνητρο να παίξω καλύτερα από αυτούς κι ας είναι σε καλύτερο αγωνιστικό επίπεδο».