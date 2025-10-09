«Υψηλού κινδύνου» ο αγώνας Μανρέσα-Χάποελ Ιερουσαλήμ από την ισπανική Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας

Η ισπανική Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας χαρακτήρισε γεγονός υψηλού κινδύνου, την αναμέτρηση ανάμεσα στη Μανρέσα και τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, της 3ης αγωνιστικής του Eurocup, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Καταλονία, στις 15 Οκτωβρίου (21:45 ώρα Ελλάδας).

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε την απόφαση της Επιτροπής Καταπολέμησης της Βίας σήμερα (9/10 εν μέσω εντάσεων γύρω από την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει πυροδοτήσει αμέτρητες διαδηλώσεις σε όλον τον κόσμο για την υποστήριξη του παλαιστινιακού λαού και κατά των επιθέσεων του ισραηλινού στρατού.

Αρκετοί φίλαθλοι της Μανρέσα εξέδωσαν δήλωση τον περασμένο μήνα ζητώντας την αναβολή αυτού του αγώνα, θεωρώντας την παρουσία μιας ισραηλινής ομάδας στο στάδιο "Nou Congost" «απολύτως απαράδεκτη».

Εξάλλου χθες (9/10), η Μπαρτσελόνα απάντησε αρνητικά στο αίτημα της Χάποελ Ιερουσαλήμ να χρησιμοποιήσει το «Παλάου Μπλαουγκράνα» για πρωινή προπόνηση με σουτ ανήμερα του αγώνα και συγκεκριμένα το πρωί της 15ης Οκτωβρίου.

Η πρόθεση της Χάποελ Ιερουσαλήμ ήταν να προσγειωθεί στην καταλανική πρωτεύουσα ανήμερα του αγώνα και από το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης να μεταβεί απευθείας στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» για πρωινή προπόνηση πριν ταξιδέψει στη Μανρέσα.

Η Μπαρτσελόνα δικαιολόγησε την αρνητική απόφασή της βασιζόμενη σε λόγους υλικοτεχνικής υποστήριξης και δημόσιας τάξης, αναφέροντας την αποδοκιμασία του κοινού προς τις ισραηλινές ομάδες.

Την ίδια Τετάρτη, στις 15 Οκτωβρίου, η Βαλένθια φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη "Roig Arena" για τη Euroleague, και το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS απαίτησε από τη Βαλένθια ν' ακυρώσει τον αγώνα, προειδοποιώντας ότι, διαφορετικά, θα προβεί σε μαζική διαδήλωση στην περιοχή γύρω από το κλειστό γήπεδο.

Η Βαλένθια δεν σχολίασε το θέμα, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει θέσει στη διάθεση των φιλάθλων της την πώληση εισιτηρίων για τονμ συγκεκριμένο αγώνα. Επιπρόσθετα, η Βαλένθια δεν έχει ενημερώσει τον ισραηλινό σύλλογο αν θα διαθέσει περισσότερα από τα μίνιμουμ 140 εισιτήρια που προβλέπονται από τον κανονισμό.