Νέο πρόβλημα στον Ολυμπιακό: Χάνει Ντουμπάι, Παναθηναϊκό ο Ουόκαπ

Νοκ άουτ τέθηκε με τραυματισμό ο Τόμας Ουόκαπ στον Ολυμπιακό και θα μείνει εκτός δράσης για 20 μέρες.

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα τραυματισμού στον Ολυμπιακό, καθώς ένας ακόμη παίκτης τέθηκε εκτός δράσης. Ο Τόμας Ουόκαπ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον γλουτιαίο μηρό και αναμένεται να λείψει τρεις εβδομάδες από τις υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων».

Αυτή δεν είναι η μόνη απουσία για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ενόψει των αγώνων με την Ντουμπάι BC και τον Παναθηναϊκό, καθώς αμφίβολος παραμένει ο Έβαν Φουρνιέ. Εκτός είναι ακόμα οι Μακίσικ και Έβανς, όπως και ο Φαλ που είναι εδώ και καιρό τραυματίας.

Ο Ουόκαπ εκτός από τα δύο ματς αυτής της εβδομάδας, αναμένεται να χάσει τα παιχνίδια με Εφές, Μακάμπι, Μπάγερν και Μονακό για τη Euroleague, καθώς και αυτά με Πανιώνιο και Μύκονο για τη Stoiximan GBL.

Διαβάστε ακόμα:

Μπαρτζώκας: «Στην περιφέρειά μας έχουμε θέματα, δύσκολα ο Φουρνιέ - Γρήγορα θα είμαστε σε καλύτερο επίπεδο»